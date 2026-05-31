Hrvatski influenser Marco Cuccurin podelio je na društvenim mrežama šokantne detalje višegodišnje borbe s bivšom podstanarkom, za koju tvrdi da mu je uništila stan u Puli.

Marco je na Instagramu podelio detalje neprijatne situacije koja ga, kako tvrdi, prati već gotovo dve godine. U videu je pokazao stanje svog stana u Puli nakon što je napokon ponovo ušao u njega, te optužio bivšu podstanarku za uništavanje nekretnine, lažno predstavljanje i brojne probleme koje je njegova porodica proživljavala.

"Podstanarka s lažnim imenom uništila mi je stan i prevarila me", poručio je Cuccurin na početku videa.

Objasnio je kako više od godinu dana nije imao pristup sosptvenoj nekretnini.

"Više od godinu dana uopšte nisam imao pristup svom stanu. U stanu sam čak našao zastrašujuće poruke jer se ona s nekim tajno nalazila u stanu kad nas tamo nije bilo", rekao je.

Prema njegovim rečima, problemi su počeli kada je odlučio da renovira stan. Tada su promenjena ulazna vrata i prozori, a ključevi su ostavljeni podstanarki.

"Jednom prilikom, jedva sam je nagovorio da promenimo ulazna vrata i prozore. Mene nije bilo u Puli, tata je otišao i majstori su sve ključeve ostavili njoj. Od tada se, ljudi moji, zaključala i više nam nije dala unutra", ispričao je.

Dodao je kako se njegovom ocu dogodio propust, ali smatra da je odgovornost na podstanarki.

"Tati se dogodio propust, ali kriva je žena koja očito nije normalna", kazao je.

Kada je napokon ponovo ušao u stan, prizor ga je, tvrdi, šokirao.

"Dotična gospođa koja je bila u najmu nije brinula o stanu, zaprljala ga je i uništila celog, tako da sam sve morao da uredim ispočetka", rekao je Cuccurin.

Istakao je kako za njega taj stan ima posebnu sentimentalnu vrednost.

"To je stan u kom sam provodio vikende sa svojom bakom", dodao je.

Nakon što je podstanarka promenila broj telefona i prestala da odgovara na pozive, odlučio je da zatraži pomoć policije.

"Pozvao sam policiju, aktivirao sam i svoju advokaticu, a policija mi je rekla da smo u Evropskoj uniji, da oni jednostavno ne mogu ženu da izbace iz stana i ostave je na ulici", prepričao je.

Iako je ugovor o najmu, tvrdi, odavno istekao, situacija se nije promenila. Dodatni šok usledio je kada je policija pokušala da proveri identitet žene.

"Najgore od svega, u policiji, kad su pretražili pod imenom i prezimenom kojima se nama predstavila, nisu našli nijedan podatak o toj osobi. Rekli su da ta osoba u Hrvatskoj, tačnije u Puli, ni ne postoji. To je trenutak kad sam ja shvatio da ni ne znam ko mi je u stanu, šta radi u stanu, a realno ni koje su njene namere", rekao je.

Tvrdi da mu je tokom jednog od poslednjih razgovora podstanarka otkrila šta je zapravo želela.

"Na jednom od zadnjih poziva na kom sam se čuo s njom, rekla mi je da je njena namera bila da se uda za mog dedu i da nasledi sve od nas. Čitaj, naravno, da nas pokrade i da nam uzme sve", ispričao je influenser.

Pokušaji prisilnog iseljenja pravnim putem, kaže, nisu dali rezultate.

"Moja advokatica je slala više naloga koje je onda dotična morala da potpiše, ali je svaki put odlučila da ne otvori vrata i ja tako nisam mogao legalno da uđem u stan", objasnio je.

Policija je, tvrdi, više puta dolazila na adresu, ali bez odgovarajuće sudske odluke nisu mogli da reaguju.

"Ostao sam u šoku jer sam shvatio da kao vlasnik stana uopšte nisam zaštićen zakonom", požalio se.

Nakon dugotrajne borbe uspeo je da ponovo uđe u nekretninu, ali tako ga je dočekalo neprijatno iznenađenje.

"Ovaj stan je sad na putu da postane predivan apartman, ali ljudi moji, mene je tamo dočekalo kilo bubašvaba i prljavštine", rekao je.

Za kraj je otkrio da se s celom situacijom nosio gotovo dve godine uz pomoć porodice i najavio nastavak priče.

"Već dve godine borim se s ovim problemom uz pomoć svoje porodice", poručio je, te dodao kako će u idućem videu otkriti na koji je način na kraju uspeo da reši situaciju i vrati svoj stan pod svoju kontrolu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

