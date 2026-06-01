Dnevni horoskop za 1. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nas očekuje na početku meseca i nedelje.

OVAN

Planete u vašem polju prometa intenziviraće dinamiku vašeg poslovanja i sasvim sigurno vam doneti povećan obim posla i prihode. Očekuje vas novo poznanstvo sa osobom koju možete upoznati preko posla. Zadovoljstvo će biti obostrano. Puni ste pozitivne energije, boravite što više na vazduhu.

BIK

Brojne su planete u vašem polju komunikacija, pa vas očekuju važni razgovori i mnogobrojni sastanci. Slobodni Bikovi danas mogu početi da se viđaju sa osobom koja im se dopada i s kojom je kasnije moguća ozbiljna veza. Organizam vam burno reaguje na promenu vremena.

BLIZANCI

Period je povoljan za one koji imaju sopstveni biznis, kao i za one koji se bave uslužnim delatnostima i zdravstvom. Natprosečni rezultati. Sudbinsko poznanstvo sa osobom koja će vas potpuno očarati. Romantičan sastanak. Prehlada, pojava herpesa.

RAK

Ovaj dan donosi vam završetak rada na dugoročnom projektu. Pred vama je novi izazov, jer možete početi da radite nešto potpuno novo. Zanimljiv susret sa osobom u znaku Škorpije. Početak strastvene ljubavne avanture. Upala mišića, preterali ste sa aktivnostima.

LAV

Reorganizacija u preduzeću gde radite može vam doneti proširenje kruga nadležnosti. Unapređenje finansijske situacije. Nalazite se u dilemi da li da se upustite u ljubavnu priču sa osobom koju poznajete preko posla. Nesanica. Premoreni ste i san vam ne dolazi na oči.

DEVICA

Planete u vašem polju komunikacije se aktiviraju. Očekuje vas iznenadno putovanje. Slobodne Device mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu na kraćim putovanjima. Početak nove veze. Anksioznost. Obratite se lekaru radi terapije.

VAGA

Planetarni aspekti u vašem polju novca vam donose priliku da poboljšate svoje finansije. Ovaj dan donosi dobru sreću u ljubavi, pa će se kvalitet vašeg ljubavnog života poboljšati. Kod partnera nailazite na razumevanje. Zadržavanje vode u organizmu.

ŠKORPIJA

Očekujte unapređenje na poslu ili pohvale nadređenih. Sada možete da plasirate svoje inovativne ideje. Slobodne Škorpije očekuje novo ljubavno poglavlje sa osobom koja će ih oboriti s nogu. Pad imuniteta. Unosite više vitamina i minerala kako biste poboljšali svoj imunitet.

STRELAC

Spremni ste da se oprobate u posebnoj vrsti posla kakav ranije niste radili. Prihvatićete izazov i uspećete u tome. Počeli ste tajno da se viđate sa osobom koju poznajete preko posla. Realno gledajte na stvari, ne očekujte previše da se ne biste razočarali. Unosite više vode.

JARAC

Planete u vašem polju organizacije u kojoj radite i u polju poslovnih saradnika najavljuju vam promene na tim planovima. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Zajedno planirate budućnost. Bolovi u vratu, ukočenost. Potrebne su vežbe.

VODOLIJA

Neke stvari se odvijaju bez vašeg znanja, a da je bilo manipulacija i spletki, možete saznati uskoro. Nalazite se u dilemi da li da se upustite u vezu sa osobom koja vas svojim nedoslednim ponašanjem zbunjuje. Više se krećite. Zanemarili ste sve vrste aktivnosti.

RIBE

Ovaj dan vam može doneti uspeh ukoliko budete polagali neke ispite ili ukoliko budete sarađivali sa inostranstvom. Možete sresti svoju bivšu ljubav, a u vama se mogu probuditi stare strasti. Nastavak ljubavne priče. Povišena temperatura. Uradite potrebne analize.