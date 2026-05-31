Slušaj vest

Prošlo je više od tri godine otkako su kontroverzne internet ličnosti Tristan i Endrju Tejt uhapšeni u Rumuniji u vezi sa trgovinom ljudima. Od tada su se braća suočila sa 21 krivičnom optužnicom samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, od kojih sve poriču.

„Nakon svega što smo prošli, zaista zaslužujemo svoj dan na sudu gde će biti rečeno da nismo uradili ništa loše“, rekao je Endrju novinarima nakon povratka u Rumuniju u martu 2025. godine, prenosi Si-Bi-Es Njuz.

Skandalozan život braće Tejt:

1/7 Vidi galeriju Endrju i Tristan Tejt Foto: EPA Robert Ghement, AP Vadim Ghirda

„Svako ko je verovao u bilo koje od ovih gnusnih izmišljotina ima posebno nizak koeficijent inteligencije.“

Bivši profesionalni kik-bokseri, koji imaju dvojno američko-britansko državljanstvo i poreklom su iz Čikaga, stekli su slavu tokom protekle decenije promovišući mizogini govor mržnje uporedo sa svojim raskošnim životnim stilom, prikupivši zajedno 13 miliona pratilaca na mreži Eks.

Endrju se suočio sa oštrim kritikama javnosti zbog svojih izjava da žene „pripadaju“ muškarcima i da „snose deo odgovornosti“ za to što su silovane, kako navodi Njujork Tajms, kao i zbog tvrdnji da su muškarci žrtve feminizma i da postoji zavera da se suzbije uspeh muškaraca.

Hapšenje zbog trogvine ljudima i silovanja

Međutim, njihovi problemi su dobili krivični obrt 2022. godine kada su Endrju i Tristan uhapšeni u Rumuniji u vezi sa istragom o trgovini ljudima, silovanju i formiranju kriminalne grupe radi seksualne eksploatacije žena. Rumunske vlasti su podigle optužnicu protiv braće Tejt u junu 2023. godine, odredivši im kućni pritvor i konfiskujući deo njihove imovine – uključujući 15 luksuznih automobila, 14 luksuznih satova i približno 300 miliona dolara u kriptovalutama.

Ipak, rumunski apelacioni sud je kasnije presudio da slučaj trgovine ljudima protiv braće Tejt ne može ići na suđenje zbog nekoliko pravnih i proceduralnih nepravilnosti od strane tužilaca, prenosi Asošiejted Pres. Iako je slučaj vraćen tužiocima, on i dalje ostaje otvoren.

Foto: Twitter Printscreen

Dodatne optužbe

Endrju i Tristan su se suočili sa dodatnim optužbama u martu 2024. godine na osnovu naloga za hapšenje iz Ujedinjenog Kraljevstva, a koji se odnosi na navodna krivična dela seksualne agresije. Sledeće godine, Kraljevska tužilačka služba podnela je 21 krivičnu optužnicu protiv braće, uključujući silovanje, trgovinu ljudima i nanošenje stvarnih telesnih povreda.

Dakle, gde su braća Tejt sada? Evo svega što treba znati o životu Endrjua i Tristana Tejta od njihovog hapšenja 2022. godine i o tome u kojoj fazi se sada nalaze njihovi brojni sudski procesi. Braća Tejt su prvu umerenu slavu stekli početkom 2010-ih, izgradivši ime u profesionalnom kik-boksu. Endrju je osvojio nekoliko titula svetskog šampiona, a Tristan je osvojio dva evropska šampionska pojasa.

Van ringa, pojavili su se u nekoliko rijaliti programa. Tristan je izgubio u svojoj sezoni emisije Brodolomci: Ostrvo (Shipwrecked: The Island) 2011. godine, a Endrju se takmičio u britanskom rijalitiju Vrhunski putnik (Ultimate Traveller) 2010. godine. Međutim, bio je primoran da odustane zbog infekcije oka.

Foto: AP ANdreea Alexandru

Ulazak u rijaliti i šokantan snimak nasilja

Endrju je kasnije izabran za britanski Veliki Brat (Big Brother) 2016. godine, ali je izbačen iz šoua u roku od nedelju dana nakon što je isplivao video-snimak na kojem kaišem udara jednu ženu, za šta je tvrdio da je urađeno uz obostrani pristanak. Međutim, Vajs je izvestio 2023. godine da su ga producenti uklonili iz serijala nakon što su saznali da je pod policijskom istragom zbog seksualnog napada i fizičkog zlostavljanja.

Optužnica nikada nije podignuta. Nakon izbacivanja iz Velikog Brata, Endrju je stekao ogroman broj pratilaca na društvenim mrežama i pokrenuo više onlajn biznisa sa svojim mlađim bratom. Tokom 2019. godine formirali su Ratnu sobu (War Room), društvenu mrežu za muškarce sa članarinom od 8.000 dolara, koja je optužena da je svoje polaznike podučavala kako da zlostavljaju i seksualno eksploatišu žene, prema istrazi Bi-Bi-Sija.

Onlajn zarada novca kroz kripto

Braća su takođe kreirala Univerzitet za prevarante (Hustlers University) 2021. godine, onlajn zajednicu koja je naplaćivala 49,99 dolara mesečno muškarcima koji žele da ostvare prihod kroz različite šeme zarade novca, uključujući kriptovalute i kopirajting. Do 2023. godine, platforma – koja je preimenovana u Stvarni svet (The Real World) – imala je 168.000 članova i generisala je 8 miliona dolara mesečnih prihoda, izvestio je Roling Stoun.

Ali Endrjuovo kontroverzno prisustvo na mreži imalo je svoju cenu. Tokom 2017. godine zabranjen mu je pristup mreži Eks zbog tvrdnji da žene „snose deo odgovornosti“ za to što su silovane, a pet godina kasnije uklonjen je sa Fejsbuka, Instagrama, Jutjuba i TikToka zbog mizoginog sadržaja, navodi Ej-Bi-Si Njuz.

Foto: EPA Robert Ghement

Popularnost na društvenim mrežama

Njegov nalog na mreži Eks obnovljen je krajem 2022. godine nakon što je Ilon Mask preuzeo platformu.

„Nisam mizogin, verujem da žene treba štiti, obezbeđivati im sve potrebno i brinuti se o njima“, napisao je Endrju u nizu objava na mreži Eks u februaru 2023. godine. Dodao je:

„Moja poruka je čista i pozitivna.“ U decembru 2022. godine, Tristan i Endrju su, zajedno sa još dve osobe, uhapšeni u Rumuniji u vezi sa trgovinom ljudima, silovanjem i formiranjem organizovane kriminalne grupe.

„Matriks je poslao svoje agente“, objavio je Endrju na mreži Eks nekoliko sati nakon što je vest o njegovom hapšenju odjeknula.

Istraga o braći datira još iz aprila 2022. godine, kada je primljena prijava da se „žena sa američkim državljanstvom prisilno drži u njihovoj rezidenciji“ u Bukureštu, u Rumuniji, piše rumunski dnevni list Gindul.

Istraga u Rumuniji

Nakon sprovođenja višemesečne istrage, rumunske vlasti su navele da su braća Tejt i dve Rumunke lagali sedam žrtava ženskog pola, mameći ih u Rumuniju pod lažnim izgovorom braka ili vanbračne zajednice, a zatim ih napadali i eksploatisali putem fizičkog nasilja i manipulacije, preneo je Asošiejted Pres.

Vlasti su navele da su njihove taktike uključivale zastrašivanje žena, stavljanje pod stalan nadzor i primoravanje na izvođenje pornografskih činova koji su potom deljeni na društvenim mrežama. U saopštenju rumunske antiterorističke organizacije, Uprave za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma, takođe se navodi da je jedan od optuženih dva puta silovao jednu ženu u martu 2022. godine. Braća Tejt su držana u rumunskom zatvoru do marta 2023. godine, kada su pušteni u kućni pritvor. U junu 2023. godine zvanično su optuženi: Endrju je optužen za silovanje, trgovinu ljudima i formiranje kriminalne grupe radi seksualne eksploatacije žena, dok je Tristan optužen za trgovinu ljudima, formiranje kriminalne grupe i podstrekavanje drugih na nasilje, prenosi Si-En-En.

Foto: AP Vadim Ghirda

Novo hapšenje zbog prijave novih žrtava

Zatim, u martu 2024. godine, Endrju i Tristan su uhapšeni u Rumuniji na osnovu naloga iz Ujedinjenog Kraljevstva koji se odnosi na optužbe za „seksualnu agresiju“ koja se navodno dogodila između 2012. i 2015. godine.

Četiri žene su prijavile Endrjua vlastima u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog navodnog seksualnog nasilja i fizičkog zlostavljanja, iako ga vlasti u to vreme nisu krivično gonile, preneo je Asošiejted Pres. Žene su potom pokrenule kampanju prikupljanja novčanih sredstava kako bi pokrile pravne troškove povezane sa pokretanjem građanske parnice protiv njega.

Prema rečima portparola braće, Endrju i Tristan „nedvosmisleno poriču sve optužbe i osuđuju ono što vide kao eksploatatorsko korišćenje pravnog sistema“.

U maju 2025. godine, Kraljevska tužilačka služba podnela je 21 krivičnu optužnicu protiv braće koja proističe iz navoda četiri žene, prenosi Bi-Bi-Si. Optužbe uključuju silovanje, trgovinu ljudima, nanošenje stvarnih telesnih povreda i kontrolisanje prostitucije radi sticanja dobiti. Nakon podizanja optužnica u Rumuniji u junu 2023. godine, Endrju i Tristan su ostali u kućnom pritvoru do avgusta 2023. godine, kada su pušteni i stavljeni pod sudsku kontrolu, preneo je Asošiejted Pres. Pod ublaženim restrikcijama, braći nije bilo dozvoljeno da napuste Rumuniju niti da budu u „neposrednoj blizini“ sa bilo kojim od drugih optuženih, svedoka, ili navodnih žrtava i njihovih porodica.

Kada su braća Tejt uhapšena u martu 2024. godine na osnovu naloga za hapšenje iz Ujedinjenog Kraljevstva, rumunski sud je presudio da oni mogu biti izručeni Ujedinjenom Kraljevstvu – ali tek nakon završetka njihovog suđenja u Rumuniji po optužbama za trgovinu ljudima, silovanje i kriminalnu grupu, navodi Bi-Bi-Si.

Foto: Foto: Printscreen

Ukinuta ograničenja za putovanje

Vlasti su u međuvremenu ukinule ograničenja putovanja za Endrjua i Tristana, i braća su stigla u Fort Loderdejl na Floridi 27. februara 2025. godine.

Njihov dolazak u Sjedinjene Američke Države usledio je nakon što je rumunski ministar spoljnih poslova Emil Hurezeanu izjavio da je zvaničnik Trampove administracije pokazao interesovanje za situaciju u kojoj se nalaze Tejtovi na nedavnoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Istraga Njujork Tajmsa iz decembra 2025. godine tvrdila je da su članovi administracije, Donald Tramp Mlađi i Beron Tramp, pomogli u povratku braće. Rumunski apelacioni sud presudio je u decembru 2024. godine da slučaj protiv Tejtovih ne može ići na suđenje zbog nekoliko pravnih i proceduralnih nepravilnosti od strane tužilaca. Međutim, slučaj nije zatvoren.

Prema pisanju Asošiejted Presa, tužioci imaju priliku da predstave nove dokaze kako bi potkrepili svoje optužbe ili da izmene postojeće optužbe. Odbrambeni tim braće podneo je prvobitni zahtev apelacionom sudu da preispita slučaj.

Kada se njihovi pravni postupci u Rumuniji okončaju, Endrju i Tristan se suočavaju sa optužbama za seksualnu agresiju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: AP Alexandru Dobre

Braća Tejt takođe imaju tekuću tužbu za klevetu pred Okružnim sudom u Palm Biču. U julu 2023. godine, Endrju i Tristan su tužili jednu ženu sa Floride tražeći 5 miliona dolara odštete, tvrdeći da ih je lažno optužila da su je držali u zatočeništvu u Rumuniji.

Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države 2025. godine, braća su podnela predlog tražeći privremenu zabranu prilaska protiv te žene. En-Bi-Si Njuz je izvestio da podnesak u građanskoj parnici iz 2025. godine sugeriše da su Tristan i Endrju možda pod saveznom kriminalističkom istragom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dokument je navodno podnet kako bi se pauzirao građanski parnični postupak za klevetu „sve dok se ne završi savezna istraga Sjedinjenih Država i/ili krivično gonjenje od strane Ministarstva pravde za Južni okrug Njujorka protiv Endrjua i Tristana Tejta“.