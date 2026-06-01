da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Kada pomislimo na najveće potrošače struje u kući, obično prvo pomislimo na bojler, klimu, grejalicu ili šporet. Ipak, deo računa često ne dolazi samo od uređaja koje aktivno koristimo, već i od onih koji danima stoje uključeni u utičnicu.

Reč je o takozvanoj „tihoj potrošnji“ - energiji koju troše uređaji u stanju pripravnosti, čak i kada deluje da su isključeni.

Foto: Printscreen/RTS

Uređaji koji rade i kada miruju

Televizor ugašen daljinskim upravljačem, Wi-Fi ruter, konzola, računar, mikrotalasna pećnica sa digitalnim satom ili punjač koji ostane u zidu - svi oni mogu da nastave da troše struju i kada ih ne koristite.

Pojedinačno ta potrošnja ne mora da bude velika, ali problem nastaje kada se u domu nakupi više uređaja koji su stalno priključeni. Tada se, dan po dan, pravi nepotreban trošak koji se na kraju vidi na računu.

Zašto je standby potrošnja veća nego što izgleda

Foto: M-Production / Alamy / Alamy / Profimedia

Savremeni domovi puni su elektronike. Utičnice su često zauzete televizorima, ruterima, laptopovima, punjačima, zvučnicima, konzolama i kućnim aparatima. Čak i kada ih ne koristimo, mnogi od njih ostaju spremni za rad, prikazuju vreme, održavaju vezu sa internetom ili čekaju signal daljinskog upravljača.

Zbog toga se ova potrošnja često zanemaruje. Ne čuje se, ne vidi se i ne deluje kao ozbiljan trošak, ali tokom meseca može da napravi razliku.

Kako da smanjite nepotrebnu potrošnju

Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Najjednostavniji način je da uređaje koje ne koristite duže vreme potpuno isključite iz struje. Posebno obratite pažnju na punjače, televizore, konzole i dodatnu opremu koja je stalno uključena.

Produžni kablovi sa prekidačem mogu biti praktično rešenje, jer jednim potezom možete isključiti više uređaja odjednom. Dobro je i da punjače ne ostavljate u utičnici kada telefon ili laptop nisu priključeni.

Ruter ne mora svako da isključuje tokom noći, posebno ako su na mrežu povezani sigurnosni uređaji ili pametni sistemi u domu. Ali ako vam internet noću nije potreban, i to može biti jedan od načina da smanjite potrošnju.

Video: Hit snimak otvaranja kasice prasice