Širom Sjedinjenih Američkih Država svečano se obeležava vek od rođenja legendarne filmske dive Merilin Monro. Tim povodom, na Long Ajlendu nadomak Njujorka, tačnije u mestu Ojster Bej, gradonačelnik Džo Saladino svečano je otkrio obeležje posvećeno neprevaziđenoj ikoni kinematografije.

Mesto za spomen-ploču izabrano je sa posebnim razlogom - reč je o plaži Tobi, gde je mlada glumica svojevremeno napravila seriju fotografija koje su joj otvorile vrata svetske slave, piše Njujork post.

Ovekovečen trenutak sa plaže Tobi

Na novopostavljenom obeležju uklesane su reči: "Plaža Tobi je bila mesto sa kojeg je lansirana legenda". Upravo na toj lokaciji je tada dvadesettrogodišnja Merilin pozirala u kupaćem kostimu držeći suncobran u ruci. Gradonačelnik Saladino je podsetio da je glumica stigla u Njujork sa jasnom namerom da izgradi filmsku karijeru.

"Želeli smo da zauvek ovekovečimo ovu legendarnu scenu. Fotograf Andre de Dižen je izabrao plažu Tobi da lansira čuvene fotografije sa suncobranom, da zabeleži njenu mladost, lepotu i jedinstvenu ličnost u vreme kada je tek počinjala holivudsku karijeru i dobijala neke manje filmske uloge. A ona je tada uzviknula - 'hajde da napravimo istoriju'", istakao je Saladino.

Ubrzo nakon tog snimanja, filmska industrija je prepoznala njen potencijal. Iako je u privatnom životu imala reputaciju povučene i promenljive osobe, kasnije je na setovima postala poznata i po svojoj hirovitosti i hroničnom kašnjenju zbog kojeg su ekipe satima čekale.

Ginisov rekord u znaku legendarne plavuše

Vek od rođenja slavne glumice privukao je ogromnu pažnju i u Palm Springsu u Kaliforniji. Na jednom mestu se okupilo više od hiljadu obožavalaca stilizovanih poput Merilin Monro, čime je zvanično oboren Ginisov rekord za najveći skup ljudi prerušenih u njenu figuru. Prethodni zvanični rekord držala je Australija, gde se 2020. godine okupilo 254 dvojnika slavne glumice.

Od Norme Džin do svetske ikone

Jedna od najslavnijih američkih glumica i fotomodela rođena je na današnji dan u Los Anđelesu pod imenom Norma Džin Mortenson. Svetsku prepoznatljivost stekla je ulogama u kultnim ostvarenjima i komedijama kao što su "Muškarci više vole plavuše", "Kako se udati za milionera", "Princ i igračica" i "Majmunska posla". Kao kruna njene glumačke karijere izdvaja se uloga u legendarnom filmu "Neki to vole vruće", za koju je nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glavnu glumicu.

