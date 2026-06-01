Slušaj vest

Sve veći broj pripadnika generacije Z bira ostanak u kući, a potvrda ovog trenda stiže iz Velike Britanije gde je sprovedeno istraživanje koje pokazuje da više od šest od deset Britanaca, tačnije 62 odsto, radije provodi veče na kauču nego u gradu. Studija kompanije "Lamb Weston", u kojoj je učestvovalo 2.000 punoletnih građana Ujedinjenog Kraljevstva, otkriva da milioni ljudi pretrpane rasporede i društvene obaveze zamenjuju udobnošću, praktičnošću i mirnim večerima u sopstvenom domu, što je naročito izraženo kod mlađe populacije.

Generacijski preokret: Stariji izlaze više od generacije Z

Zanimljivo je da starije generacije ne prate ovaj trend. Osobe starije od 65 godina predstavljaju starosnu grupu koja najčešće izlazi, s obzirom na to da tek 57 odsto njih navodi da radije ostaje kod kuće, dok taj procenat prelazi 60 odsto u svim ostalim starosnim grupama.

Sa druge strane, među pripadnicima generacije Z, čak 64 odsto mladih starosti od 18 do 24 godine radije bira ostanak kod kuće. Podaci takođe pokazuju da žene (64 odsto) češće nego muškarci (59 odsto) biraju opuštanje u kućnom ambijentu.

Male životne pobede

Za većinu ispitanika, ove mirne večeri predstavljaju ono što nazivaju "malim pobedama" - jednostavnim trenucima koji svakodnevicu čine lepšom. Na primer, više od trećine odraslih, odnosno 35 odsto, smatra da je jednostavan obrok pripremljen kod kuće jedna od takvih malih pobeda. Među najčešćim odgovorima izdvajaju se i raniji odlazak na spavanje, kao i raniji završetak radnog dana, što ističe 31 odsto anketiranih.

Istraživanje ukazuje i na to da večernji sati sve više služe za odmor, a ne za dodatne aktivnosti. Oko 30 odsto ispitanika kaže da im sam dan bez ikakvih obaveza deluje kao pobeda, dok nešto više od četvrtine (28 odsto) navodi da im ostanak kod kuće i veče bez poruka i poziva pomažu da se resetuju. Otvaranje slobodnog vremena kroz otkazane planove takođe je popularno - svaki peti ispitanik (21 odsto) priznaje da oseća olakšanje kada dogovoreno druženje propadne.

Trend na TikToku

Ovaj fenomen je poslednjih godina izuzetno popularan i na platformi TikTok. Tako je tiktoker Ris d Rijalist objavio video-snimak pod parolom da je "ostanak kod kuće novi izlazak". U svom obraćanju je rekao:

"Jesam li ja jedini kome se prosto nigde ne ide? Čak i kada me ljudi zovu, ja kažem: 'Da, dolazim', ali kada dođe taj dan, pomislim: 'Ma ne, ne idem ja nigde'."

Jedan od korisnika mu je u komentarima odgovorio: "Isto je i kod mene. Vrata otvaram samo dostavljačima hrane." Drugi je dodao: "Praznik je, ne radim ništa, ležim u krevetu, ne da mi se." Treći se nadovezao rečima: "Iskreno, obožavam da budem kod kuće."

U drugom video-snimku, koji je sakupio stotine lajkova, tiktoker sa profila @bridgehouseuk prikazao je kadrove svog doma uz pitanje: "Hoćeš li večeras napolje?". Dok su se u nastavku nizale scene kupke sa penom, upaljenih sveća, gramofona, vatre u kaminu i udobnog kreveta, pojavio se kratak odgovor: 2Apsolutno ne, hvala." Jedan od komentara na ovaj video glasio je: "Odgovor je svaki put ne", dok je drugi korisnik napisao: "Potpuno se slažem!"

Promena navika u ishrani

Kako se večeri sve više provode unutar doma, tako se menjaju i navike u ishrani. Više od polovine odraslih (52 odsto) navodi da tokom radne nedelje redovno bira jednostavnije i brže obroke, dok gotovo trećina (32 odsto) svesno kupuje hranu koja se priprema lako i bez muke. Ališa Braun, menadžerka marketinga u kompaniji Lamb Veston, prokomentarisala je ove rezultate:

"Večeri danas za mnoge izgledaju potpuno drugačije. Zbog pretrpanih rasporeda, ljudi sve više cene vreme odvojeno za opuštanje i uživanje u jednostavnim trenucima kod kuće. Naše istraživanje pokazuje da male stvari, poput jednostavne večere ili mirne večeri nakon napornog dana, deluju kao prave male pobede."

Pogledajte video: Generacija Z ne prihvata poslove koji im remete socijalni život