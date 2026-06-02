Slušaj vest

Nacionalni park Brioni imao je poseban razlog za slavlje 31. maja, kada je obeležen 70. rođendan Kokija, velikog žutokukmastog kakadua i jednog od najprepoznatljivijih stanovnika ovog ostrva.

Foto: Printscreen YouTube

Rođendanska proslava organizovana je povodom Međunarodnog dana papagaja, a posetiocima je pružila priliku da izbliza upoznaju pticu koja već decenijama privlači pažnju i budi simpatije svih generacija.

Obilazak ostrva i susret sa stanovnicima Safari parka

Program je počeo vožnjom turističkim vozićem, tokom koje su posetioci imali priliku da obiđu deo ostrva i vide stanovnike Safari parka. Ovaj uvodni deo proslave bio je zamišljen kao lagano upoznavanje sa prirodom, istorijom i životinjskim svetom Briona.

Nakon vožnje, usledila je vođena šetnja ka fazaneriji. Putem su učesnici zastajali na važnim i zanimljivim lokacijama, među kojima su prostor nekadašnjeg Zoološkog vrta, kao i Kohov kamenolom. Ovaj lokalitet nosi ime po dr Robertu Kohu, naučniku koji je imao važnu ulogu u iskorenjivanju malarije na Brionima. Poseban segment rođendanskog programa bila je izložba dečjih radova pod nazivom „Koki u očima dece“.

Koki još jednom pokazao zašto ga publika obožava

Najveće interesovanje, očekivano, izazvao je susret sa slavljenikom. Koki je i ovoga puta pokazao svoj prepoznatljiv karakter, zbog kog ga posetioci pamte dugo nakon odlaska sa ostrva.

Nekima je odgovarao na pitanje kako se zove, pojedine je pozdravljao svojim poznatim „Kako si?“, dok je neke goste nasmejao oponašanjem kokošaka.

Zvezda Briona

Koki je čuveni papagaj rase žutokukmasti kakadu kojeg je Josip Broz Tito 1953. godine dobio na poklon. Tito ga je obožavao i često ga je hranio voćem i keksom, zbog čega je Koki ostao veoma vezan za njegov lik.

Zna da izgovori svoje ime, nekima odgovara na pitanje kako se zovu, a često i danas doziva Tita. Poznat je po tome što ume da psuje, oponaša različite zvuke i veoma je druželjubiv sa posetiocima, posebno sa decom.

Video: Zavirite u unutrašnjost Plavog voza