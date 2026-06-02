Ispovest žene koja je zaljubljena u svog svekra

Virtuelni prostor neretko postaje utočište gde pojedinci iznose svoje najskrivenije misli, unutrašnje konflikte i intimna osećanja o kojima ne mogu otvoreno da govore. Jedno takvo anonimno priznanje podiglo je veliku prašinu među korisnicima Instagrama i pokrenulo talas raznovrsnih reakcija.

Na popularnoj stranici "Van četiri zida" predstavljena je sudbina žene koja se bori sa intenzivnim emocijama prema ocu svog izabranika, što u njoj već duži period budi nemir i nesigurnost. Kako se navodi u tekstu koji su prezentovali autori ovog onlajn formata, ona je u stabilnoj osmogodišnjoj zajednici sa muškarcem kog smatra svojim najboljim prijateljem. Ipak, preokret se dogodio pre dve godine, kada se zaposlila u preduzeću njegovog oca.

"Zaljubljena sam u svog svekra i ne znam šta da radim. Gotovo sam sigurna da sam zaljubljena u njega ili ga volim više nego što bi trebalo. Sa partnerom sam osam godina i volim ga više od svega. Pre oko dve godine počela sam da radim u firmi mog svekra i tada smo se dosta zbližili", otkrila je ona.

Svakodnevna saradnja i blizina na radnom mestu doprinele su formiranju specifične povezanosti koju autorka ispovesti danas ne ume racionalno da definiše. Sa razvojem situacije, svekar je za nju postao uzor i figura prema kojoj gaji neizmerno strahopoštovanje.

"Tokom vremena postao je neka vrsta roditeljske figure. Volim svog oca, ali prema njemu nikada nisam osećala poštovanje kao prema svekru. Zvuči užasno, ali je istina", istakla je u nastavku.

Šokantna izjava

Dodatni teret predstavlja joj rečenica koju je nedavno izgovorila, a koja ju je i samu duboko uznemirila.

"Rekla sam da bih menjala život oba svoja roditelja za to da svekar duže poživi. Znam koliko to loše zvuči, ali sam u tom trenutku zaista tako mislila", stoji u ispovesti.

Jedan poseban detalj podstakao ju je na razmišljanje o pravoj prirodi i dubini njenih osećanja. Naime, od svekra je za Božić dobila nakit koji od tog momenta gotovo uopšte ne skida sa vrata.

Foto: Shuterstock

"Dao mi je ogrlicu za Božić i od tada je ne skidam. Ne znam da li zato što mi se dopada ili zato što mi ju je baš on poklonio. Osetim leptiriće kada ga vidim na poslu, razočaram se kada nema vremena da razgovaramo i radujem se kada dolazi kod nas", opisala je svoje stanje.

Takođe je dodala da joj je njegovo mišljenje od presudnog značaja, te da neprestano analizira da li je on ceni i da li je ponosan na njene uspehe.

Odanost partneru uprkos emotivnom haosu

Iako ne krije da je potpuno zbunjena onim što proživljava, naglašava da nema nameru da ugrozi ili prekine vezu sa svojim izabranikom.

"Volim svog partnera i nikada mu ovo neću reći. Morala sam samo negde da izbacim iz sebe ono što osećam. Ne znam da li ga volim kao roditeljsku figuru koju nisam imala ili je ovo nešto drugo", zaključila je anonimna žena.

Foto: Shutterstock

Oštre osude na društvenim mrežama

Ova intimna priča naišla je na ogroman odjek u komentarima. Dok je deo publike smatrao da je reč o ozbiljnoj psihološkoj pometnji i da je autorki neophodna stručna konsultacija kako bi razjasnila sopstvene motive, drugi su bili znatno rigorozniji u svojim ocenama. Među najuočljivijim odgovorima izdvojili su se komentari poput: "Pod hitno kod psihijatra", "Ovo je previše", ali bilo je i onih koji su situaciju okrenuli na šalu, pa su napisali: "Tako si ga opisala da sada i ja volim svekra".

Bez obzira na oprečne stavove javnosti, ova ispovest je pokrenula važnu debatu o tome koliko linija između dubokog poštovanja, platonskog divljenja i romantične privlačnosti može postati tanka i nejasna.

