U studiju na Košutnjaku završeno je snimanje četvrte sezone edukativnog NTC kviza, jednog od retkih televizijskih formata koji decu ne stavlja samo pred pitanja, već pred izazove koji traže razmišljanje, povezivanje, maštu i snalažljivost.

Nova sezona, čije je emitovanje planirano za jesen na Prvom programu RTS-a, okupiće učenike osnovnih škola iz šesnaest gradova Srbije. Kroz dinamične igre i misaone zadatke, takmičari će pokazati da učenje ne mora da bude suvoparno, već može da bude uzbudljivo, zabavno i puno iznenađenja.

Ognjen Mićović Foto: Gordan Jović, RTS

Kviz koji ne traži samo tačne odgovore

NTC kviz osmišljen je tako da kod dece podstakne razvoj funkcionalnog znanja, logičkog zaključivanja i kreativnog mišljenja. Za razliku od klasičnih kvizova, u kojima je najvažnije setiti se informacije, ovde je akcenat na tome kako deca razmišljaju, kako povezuju pojmove i kako dolaze do novih rešenja.

Ognjen Mićović prvi put u ulozi voditelja dečjeg kviza

Voditelj nove sezone je glumac Ognjen Mićović, kojem je ovaj televizijski format doneo potpuno drugačije iskustvo. Govoreći o pripremama za vođenje dečjeg kviza, objasnio je da je važan svaki detalj - od artikulacije, preko pogleda u kameru i komunikacije sa decom, do prolazaka kroz tekst sa urednicom.

Mićović je otkrio i da je kao dečak najviše voleo da gleda Branka Kockicu, a da mu je rad na ovom kvizu probudio posebnu vrstu radosti.

„Uloga voditelja zahteva neobično preciznu koncentraciju i stalnu prisutnost u trentku. Ovo je za mene potpuno novo iskustvo. Ovaj kviz je definitivno probudio dete u meni“, rekao je za RTS poznati glumac.

„Ovo nije klasičan kviz znanja“

Jednu od igara u četvrtoj sezoni vodiće dr Vuk Rajović, supervizor kviza, koji ističe da je osnovna ideja emisije da decu podstakne da misle, povezuju i stvaraju.

„ Ovo nije klasičan kviz znanja, naravno da deca treba da imaju informacije, ali ovde treba da razmišljamo, da ih povezujemo, da stvaramo nove ideje, da budemo kreativni. Ideja može potpuno da promeni tok igre ili broj poena“, istakao je dr Rajović.

Učestvuju osnovci iz brojnih gradova Srbije

U četvrtoj sezoni takmiče se timovi iz Stare Pazove, Lazarevca, Beograda, Bajine Bašte, Valjeva, Kragujevca, Aleksandrovca, Novog Kneževca, Novog Sada, Pančeva, Novog Pazara, Topole, Sremske Mitrovice, Kraljeva i drugih gradova Srbije.

Nova sezona stiže na RTS na jesen

Autor NTC kviza je dr Ranko Rajović. Urednica i scenaristkinja emisije je Jelena Popadić Sumić, dok režiju potpisuju Miodrag Kolarić i Aleksandar Jovan Krstić. Autori pitanja i supervizori su Vuk Rajović, Marina Ilić, Marina Zeljković i Luka Rangelov.

