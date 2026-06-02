Objavljena lista najsrećnijih gradova na svetu za 2026: Evo koje zemlje bivše Juge su se našle na listi
Najnoviji izveštaj pod nazivom Indeks srećnih gradova za 2026. godinu obuhvatio je analizu približno hiljadu urbanih centara širom planete. Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:
- Stanovništvo
- Lokalna vlast
- Ekologija
- Ekonomski parametri
- Medicinska nega
- Saobraćajna povezanost i mobilnost
Vodeće svetske metropole po stepenu zadovoljstva
Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.
Pozicija država u regionu i širem okruženju
Za razliku od Srbije, zemlje u susedstvu beleže zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto. Uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste.
Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.
(Kurir.rs/HappyCityIndex)
