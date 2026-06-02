Najnoviji izveštaj pod nazivom Indeks srećnih gradova za 2026. godinu obuhvatio je analizu približno hiljadu urbanih centara širom planete. Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:

Stanovništvo

Lokalna vlast

Ekologija

Ekonomski parametri

Medicinska nega

Saobraćajna povezanost i mobilnost

Helsinki na listi najsrećnijih gradova za život

Vodeće svetske metropole po stepenu zadovoljstva

Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.

Pozicija država u regionu i širem okruženju

Za razliku od Srbije, zemlje u susedstvu beleže zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto. Uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste.

Ljubljana na 60. mestu najsrećnijih gradova za život

Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.

