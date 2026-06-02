Najnoviji izveštaj pod nazivom Indeks srećnih gradova za 2026. godinu obuhvatio je analizu približno hiljadu urbanih centara širom planete. Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:

  • Stanovništvo
  • Lokalna vlast
  • Ekologija
  • Ekonomski parametri
  • Medicinska nega
  • Saobraćajna povezanost i mobilnost
Helsinki na listi najsrećnijih gradova za život Foto: Profimedia

Vodeće svetske metropole po stepenu zadovoljstva

Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja i nisu uvršteni u finalno rangiranje.

Pozicija država u regionu i širem okruženju

Za razliku od Srbije, zemlje u susedstvu beleže zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mesto. Uspeh u regionu beleži i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste.

Ljubljana na 60. mestu najsrećnijih gradova za život Foto: EPA / Igor Kupljenik

Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.

(Kurir.rs/HappyCityIndex)

