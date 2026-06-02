Sa dolaskom toplijih dana i naglim promenama vremena, mnogi u stanovima i kućama ponovo primećuju smrdibube. Najčešće se pojavljuju na prozorima, balkonima, zavesama, oko sobnog cveća ili u uglovima prostorija, a iako nisu opasne po ljude, umeju da budu izuzetno neprijatne.

Smrdibube ne ujedaju i ne prenose bolesti, ali imaju jednu osobinu zbog koje ih nikako ne treba gnječiti. Kada se osete ugroženo, ispuštaju jak, neprijatan miris koji može da se zadrži na rukama, tkaninama, zidovima i nameštaju. Zato papuča, krpa ili ruka nisu dobro rešenje, koliko god da vam u tom trenutku deluju najbrže.

Kako smrdibube ulaze u dom?

Smrdibube najčešće pronalaze put do unutrašnjosti kroz otvorene prozore, balkonska vrata, pukotine oko stolarije, oštećene komarnike, roletne i ventilacione otvore. Dovoljan je i mali razmak da se zavuku u stan, naročito ako ih privuku svetlost, toplota ili miran kutak u kojem mogu da se sakriju.

Najviše ih primećujemo u periodima promene vremena, kada traže zaklon i stabilnije uslove. Često se zadržavaju u blizini fasada, terasa, baštenskog i balkonskog bilja, pa se lako dogodi da odatle uđu u kuću.

Najvažnije pravilo: ne gnječite ih

Prva greška koju mnogi naprave jeste da smrdibubu zgnječe čim je ugledaju. Upravo tada nastaje najveći problem — neprijatan miris koji se brzo širi i može dugo da ostane u prostoru.

Umesto toga, najbolje je da je pažljivo pokupite papirom, poklopite čašom ili uhvatite u manju posudu sa poklopcem. Zatim je iznesite napolje, ali ne odmah pored prozora ili vrata, već malo dalje od kuće kako se ne bi brzo vratila.

Ovaj način je jednostavan, bezbedan i ne ostavlja miris za sobom.

Može li usisivač da pomogne?

Ako se u prostoriji pojavilo više smrdibuba, usisivač može biti praktično rešenje, ali samo uz oprez. Nakon usisavanja kesu treba odmah izvaditi i baciti. Ako koristite usisivač bez kese, posudu je potrebno odmah isprazniti i oprati.

U suprotnom, neprijatan miris može ostati u usisivaču i širiti se svaki put kada ga ponovo uključite. Zato je usisavanje korisno samo ako se uređaj odmah očisti.

Zatvorite mesta kroz koja ulaze

Najbolja zaštita od smrdibuba počinje pre nego što uđu u kuću. Proverite komarnike, mrežice na prozorima, pukotine oko stolarije, pragove, balkonska vrata, roletne i ventilacione otvore.

Pocepane mrežice treba zameniti ili zakrpiti, a sitne rupe i procepe zatvoriti silikonom, dihtung trakom ili drugim odgovarajućim materijalom. Tako ćete smanjiti mogućnost da smrdibube ulaze u dom, ali i sprečiti pojavu drugih insekata.

Prirodni mirisi koji im ne prijaju

Smrdibube ne vole intenzivne mirise, pa se kao kućni trik često koristi rastvor vode i nekoliko kapi eteričnog ulja. Najčešće se preporučuju nana, lavanda ili čajevac.

Rastvor možete poprskati po prozorskim daskama, okvirima vrata, balkonskim pragovima i mestima na kojima se smrdibube najčešće pojavljuju. Važno je da se prskaju površine, a ne same bube.

Ako imate kućne ljubimce, budite posebno pažljivi sa eteričnim uljima, jer neka od njih mogu biti štetna za pse i mačke.

Balkon i prozore održavajte čistim

Smrdibube vole mirna, zaklonjena mesta. Često se kriju oko saksija, suvog lišća, kutija na terasi, iza roletni ili u uglovima balkona. Redovno čišćenje tih mesta može značajno da smanji njihovo zadržavanje u blizini doma.

Ako se stalno pojavljuju na istom mestu, proverite da li u blizini postoji pukotina, otvor ili skriven prostor kroz koji ulaze.

Video:problemi sa bubama u starim zgradama