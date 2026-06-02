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Sportske romanse o hokejašima iznenada su postale najpopularniji televizijski žanr. Na krilima neverovatnog uspeha serije "Off Campus", koja ruši rekorde na Amazonu, gledaoci i kritičari ističu novi trend: muške likove pisane iz ženske perspektive koji razbijaju stereotipe o modernoj muškosti.

Nakon što je kanadska serija "Heated Rivalry" početkom godine pokrenula lavinu interesovanja za ovim specifičnim žanrom, Amazonova striming platforma Prime Video nedavno je izbacila apsolutni hit "Off Campus". Adaptacija popularnih romana autorke Ele Kenedi, koji su prodati u više od 25 miliona primeraka, za samo 12 dana privukla je 36 miliona gledalaca. Prema analizi uglednog britanskog BBC, tajna ovog ogromnog komercijalnog uspeha ne krije se samo u sportskoj napetosti, već u potpuno drugačijem, emocionalno inteligentnom prikazu muško-ženskih odnosa.

Kadar iz serije Off Campus Foto: Amazon Prime / Planet / Profimedia

Hokej kao savršena televizijska kulisa

Radnja serije "Off Campus" prati studente i hokejaše na izmišljenom univerzitetu u Bostonu. Hokej na ledu je intenzivan, brz i grub sport u kojem se utakmice često odlučuju u malim, napetim razlikama, što se savršeno prevodi u televizijsku dramu jer su ulozi uvek visoki. Obožavateljke žanra ističu kako je upravo taj oštar kontrast između sportske agresivnosti i duboke emocionalne ranjivosti junaka izvan terena ono što priču čini toliko privlačnom. Dodatni adut leži u činjenici da gledaocima izvan Severne Amerike ovaj sport predstavlja svojevrsnu egzotiku, što pojačava interesovanje, a izuzetno je naglašen i motiv "pronađene porodice", odnosno neraskidive povezanosti među saigračima.

Muškarci iz ženskog pera ruše stereotipe

Iako se serija dotiče pogrdnog termina puck bunny, koji označava devojke zainteresovane isključivo za igrače, a ne za samu igru, njen glavni fokus je na nečem sasvim drugom. Umesto da iskorišćavaju žene, likovi poput Gareta, Dina i Logana - koje tumače Belmont Kameli, Stiven Kalin i Antonio Čiprijano - prikazani su kao mladići koji svoje partnerke tretiraju sa dubokim poštovanjem.

Ovaj fenomen popularno se naziva "muškarci iz ženskog pera", a publika je oduševljena jer ženska perspektiva u prvi plan stavlja žensko zadovoljstvo, pristanak i udobnost. Za razliku od uobičajenih prikaza arogantnih sportista, ovi junaci preuzimaju odgovornost za svoje postupke i ne boje se da pokažu osećanja.

Lekcija protiv toksične muškosti

Zanimljivo je da serija, čija je prva sezona temeljena na knjigama "The Deal" i "The Score", u velikom broju privlači i muške gledaoce. Kreatori sadržaja i mlađi muškarci na društvenim mrežama priznaju da im ovakvi televizijski formati pomažu da bolje razumeju žensku perspektivu i ono što žene zaista žele. U vremenu kada su mladići na internetu često izloženi algoritmima koji promovišu toksičnu kulturu i hipermaskulinost, ovakvi likovi nude preko potrebnu, zdraviju alternativu koja pokazuje da snaga i empatija mogu ići ruku pod ruku.

Iako će dežurni kritičari ovaj žanr lako otpisati kao lakomislenu zabavu i "hokejašku sapunicu", "Off Campus" hrabro obrađuje izuzetno ozbiljne teme. Kroz lik studentkinje Hane Vels, koju utelovljuje Ela Brajt, serija se dotiče nošenja sa teškom traumom proizašlom iz seksualnog napada. Njen partner Garet prikazan je kako njenim strahovima pristupa sa izuzetnom pažnjom, naglašavajući važnost neprestane komunikacije. Uz to, narativ adresira i probleme poput porodičnog nasilja, zavisnosti i finansijske nesigurnosti, dokazujući da se iza etikete ljubavnog hita zapravo krije malo dublja priča o ženskom osnaživanju.

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