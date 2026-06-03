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Koliko puta vam se dogodilo da kupite svežu salatu, krastavce, paprike ili jagode, a da već posle nekoliko dana u frižideru izgledaju kao da su tamo stajali nedeljama? Listovi omekšaju, povrće izgubi čvrstinu, a bobičasto voće brzo počne da propada.

Najčešći razlog nije loš frižider, niti to što su namirnice bile nekvalitetne. Problem se obično krije u višku vlage, naročito u fiokama za povrće, gde se kondenzacija lako zadržava. Upravo zbog toga jedan jednostavan predmet iz kuhinje može da napravi veliku razliku - običan čist sunđer.

Zašto se povrće brzo kvari u frižideru?

Ljudi koji su praktikovali produženi noćni post – što znači da su prestali da jedu najmanje tri sata pre spavanja – imali su brojne koristi za srce Foto: Shutterstock

Sveže voće i povrće vole određeni nivo vlage, ali kada je ima previše, nastaje suprotan efekat. U zatvorenoj fioci frižidera voda se zadržava na dnu, na kesama, ambalaži i samim namirnicama. Takvo okruženje pogoduje razvoju buđi i bakterija, pa se hrana kvari brže nego što bi trebalo.

Zelena salata postaje sluzava, krastavci gube čvrstinu, paprike omekšaju, a jagode i borovnice postaju podložnije buđi. Čak i kada je temperatura frižidera dobro podešena, višak vlage može da ubrza propadanje namirnica.

Kako sunđer pomaže?

sunđer mora da bude čist i nov Foto: Shutterstock

Rešenje je jednostavnije nego što zvuči. Novi, čist i suv kuhinjski sunđer stavite na dno fioke u kojoj držite povrće. Njegova porozna struktura upija višak vlage i kondenzaciju, pa hrana ne stoji u vlažnom okruženju.

Na taj način fioka postaje suvlja, ali ne potpuno isušena. Povrće i voće zadržavaju svežinu, boju i čvrstinu, a rizik od buđi se smanjuje.

Za veću fioku mogu biti dovoljna dva sunđera, naročito ako u njoj držite više lisnatog povrća, krastavce, paprike ili bobičasto voće.

Važno je da sunđer bude nov i čist

Ovaj trik ima smisla samo ako se koristi potpuno nov sunđer. Nikako ne treba stavljati u frižider sunđer koji ste već koristili za sudove ili radne površine, jer tako možete uneti bakterije među namirnice.

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Sunđer treba staviti na dno fioke, ispod povrća, ali nije neophodno da bude direktno naslonjen na hranu. Svakih nekoliko dana proverite da li je postao vlažan. Kada upije vodu, izvadite ga, isperite, dobro ocedite i ostavite da se potpuno osuši pre nego što ga vratite.

Ako primetite neprijatan miris ili promenu boje, sunđer odmah zamenite. Najsigurnije je menjati ga na oko dve nedelje.

Soda bikarbona za dodatnu svežinu

Sunđer može da pomogne i kod neprijatnih mirisa u frižideru. Vlaga često prenosi mirise hrane, naročito ako je neka namirnica počela da propada. Kada sunđer upije višak vlage, smanjuje se i šansa da se mirisi šire po frižideru.

Za jači efekat, na suv sunđer možete posuti malo sode bikarbone. Ona je poznata kao prirodan neutralizator mirisa, pa u kombinaciji sa sunđerom pomaže da fioka za povrće duže ostane sveža.

Važno je samo da sunđer ne bude natopljen i da se redovno menja, jer cilj nije da u frižideru stoji vlažan predmet, već da on preuzme višak vode iz prostora.

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Može da pomogne i krupna so

Ako želite još jednostavniji dodatak, možete koristiti i malo krupne soli. So prirodno upija vlagu, pa se može posuti po suvom sunđeru ili staviti u malu otvorenu posudu u uglu frižidera.

Ovo je posebno korisno ako se u frižideru često stvara kondenzacija ili ako u fiokama držite veću količinu povrća. Ipak, kao i kod sunđera, važno je redovno proveravati stanje i menjati so kada se navlaži.

Papirni ubrusi kao zamena

Ako vam ideja sa sunđerom ne odgovara, slično rešenje mogu biti papirni ubrusi. Dno fioke obložite sa nekoliko slojeva ubrusa, koji će upiti višak vode.

Mana ove metode je to što se ubrusi brže natapaju, pa ih treba češće menjati. Ipak, za salatu, peršun, spanać ili mladi luk mogu biti veoma korisni, posebno ako želite brzo i jednostavno rešenje.

Ne perite voće i povrće pre odlaganja

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Jedna od najčešćih grešaka je pranje voća i povrća čim se donese iz prodavnice ili sa pijace. Iako deluje praktično, dodatna voda na površini namirnica ubrzava kvarenje.

Najbolje je da ih perete neposredno pre upotrebe. Ako ipak morate da ih operete ranije, obavezno ih dobro osušite pre nego što ih stavite u frižider.

Voće i povrće ne treba uvek držati zajedno

Još jedan važan detalj je odvajanje namirnica koje ispuštaju etilen od onih koje su na njega osetljive. Jabuke, banane i paradajz mogu ubrzati sazrevanje i kvarenje pojedinih vrsta povrća, posebno zelene salate, brokolija i krastavaca.

Ako frižider ima dve fioke, najbolje je da voće i povrće držite odvojeno. Tako će namirnice duže ostati sveže, a manje hrane će završiti u kanti.

Video: Sređivanje frižidera