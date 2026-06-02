Znate li čemu služi skriveni rajsferšlus u vašem koferu? Mnogi su tek sada otkrili
Tokom spremanja za putovanje mnogi od nas mnogo i ne razmišljaju o tome čemu služe brojne pregrade u putničkim koferima meć mahnito stavljaju stvari gde god ima mesta.
Sada se društvenim mrežama proširilo pitanje koje je mnoge nateralo da zavire u sopstvene kofere i zapitaju se čemu zapravo služi rajsferšlus na postavi unutar kofera? Iako na prvi pogled može delovati suvišno, njegova svrha je vrlo praktična, piše Tab (The Tab).
Glavni razlog su popravke i održavanje
Rajsferšlus na postavi pre svega omogućava pristup unutrašnjosti kofera. To je posebno važno proizvođačima i serviserima kada treba da zamene ili poprave delove poput točkića, brave ili teleskopske ručke. Bez tog otvora morali bi da seku tkaninu, čime bi se kofer trajno oštetio. Drugim rečima, rajsferšlus je tu prvenstveno zbog održavanja i popravki. Osim serviserima, taj otvor može da koristi i službenicima na aerodromima kao i carinicima. Omogućava im da provere prostor ispod postave bez sečenja materijala i oštećivanja kofera. Neki putnici tamo znaju da sakriju novac ili vredne predmete, ali isti se prostor može zloupotrebiti i za skrivanje nedozvoljenih stvari, zbog čega mora biti dostupan za pregled.
Čemu služi postava?
I sama postava ima važnu ulogu. Taj sloj tkanine unutar kofera štiti odeću i druge stvari od tvrdih delova konstrukcije, poput plastike, metala ili okvira. Ujedno sprečava da se osetljiviji materijali oštete, pocepaju ili zapnu za unutrašnjost kofera.
