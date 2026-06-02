Sada se društvenim mrežama proširilo pitanje koje je mnoge nateralo da zavire u sopstvene kofere i zapitaju se čemu zapravo služi rajsferšlus na postavi unutar kofera? Iako na prvi pogled može delovati suvišno, njegova svrha je vrlo praktična, piše Tab (The Tab).

Glavni razlog su popravke i održavanje

Rajsferšlus na postavi pre svega omogućava pristup unutrašnjosti kofera. To je posebno važno proizvođačima i serviserima kada treba da zamene ili poprave delove poput točkića, brave ili teleskopske ručke. Bez tog otvora morali bi da seku tkaninu, čime bi se kofer trajno oštetio. Drugim rečima, rajsferšlus je tu prvenstveno zbog održavanja i popravki. Osim serviserima, taj otvor može da koristi i službenicima na aerodromima kao i carinicima. Omogućava im da provere prostor ispod postave bez sečenja materijala i oštećivanja kofera. Neki putnici tamo znaju da sakriju novac ili vredne predmete, ali isti se prostor može zloupotrebiti i za skrivanje nedozvoljenih stvari, zbog čega mora biti dostupan za pregled.