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Autohtona zajednica Dasanaš u Etiopiji sastoji se od osam različitih klanova čiji su društveni postulati i rituali potpuno izolovani od tekovina modernog doba. Ipak, bez obzira na klanovsku pripadnost, sve njih povezuje jedan izuzetno surov i traumatičan običaj kojem se svakožensko dete mora podvrgnuti - ritualno sakaćenje genitalija, odnosno odstranjivanje klitorisa.

Mlade devojčice prolaze kroz ovaj bolan i opasan zahvat u ranom uzrastu, najčešće između desete i dvanaeste godine. Koreni ove tradicije nisu vezani samo za običajno pravo, već imaju i snažnu finansijsku pozadinu koja direktno koristi roditeljima, tačnije očevima.

Pogledajte kako izgleda život plemena Dasanaš:

1/6 Vidi galeriju Pleme Dasanaš Foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimedia, Sabena Jane Blackbird / Alamy / Profimedia, Eric Lafforgue/Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Društveni status neobrezanih devojčica i interesi porodice

Ukoliko se devojčica ne podvrgne ovom činu, unutar zajednice dobija status dečaka ili biva etiketirana kao "divlja životinja". Tek nakon odstranjivanja klitorisa ona zvanično stiče status zrele žene, čime joj se otvaraju vrata za udaju. Glavni pokretač za očeve da osude svoje ćerke na ovakvu patnju jeste materijalna dobit – bez obavljanja ovog obreda brak je nemoguć, što znači da otac gubi pravo na ugovoreni miraz i zaradu od udaje ćerke.

Sam proces je izuzetno brutalan. Obično se izvodi u porodičnom domu majke ili u nekom od okolnih naselja, a proceduru sprovodi starija meštanka uz asistenciju rodbine. Devojčice se grupišu sa vršnjakinjama koje uglavnom ne poznaju odranije. Tokom samog čina, nekoliko odraslih osoba čvrsto drži dete, dok joj se oko nogu stežu kožni kaiševi kako bi se maksimalno blokiralo pomeranje tela sve dok povrede ne zacele i dok se intenzivan bol delimično ne smiri.

Pleme Dasanaš Foto: Sabena Jane Blackbird / Alamy / Profimedia

Nakon što se mukotrpni ritual okonča, majka daje ćerki kiselo mleko za oporavak i daruje joj ogrlicu. Od tog momenta devojčica dobija dozvolu da obučene tradicionalnu kožnu suknju, koja simbolizuje ulazak u svet odraslih, a ugovoreno venčanje se realizuje ubrzo nakon toga.

Ritual "Dimi"

Paradoks ovog društva ogleda se u tome što se najveća i najvažnija svetkovina u životu jednog muškarca priređuje upravo u čast plodnosti njegove ćerke i njenog predstojećeg braka, a taj se obred naziva Dimi.

Ova velika proslava organizuje se u periodima godine kada vlada najveća suša, a izvori hrane i pašnjaci za stoku su oskudni. Manifestacija Dimi ima vitalan značaj za svakog oca jer mu uspešno sprovođenje ovog rituala donosi zvaničnu titulu seoskog starešine. Za potrebe slavlja domaćin žrtvuje oko deset grla krupne stoke i blizu trideset manjih životinja, dok se preostali deo fonda menja za kafu. Masovno klanje životinja u sušnoj sezoni obezbeđuje preko potrebne zalihe mesa za čitavu zajednicu u trenucima kada vlada velika glad.

Pleme Dasanaš Foto: Eric Lafforgue/Whitehotpix / Zuma Press / Profimedia

Tokom ceremonije, muškarci i žene se odevaju u svečane odore izrađene od divljeg krzna, plešu i goste se, dok plemenske vođe upućuju blagoslove devojčici. To je ista ona devojčica koja je neposredno pre toga pretrpela stravično mučenje kako bi svom ocu omogućila društveni uspon, ugled i trenutak trijumfa.

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