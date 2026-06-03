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Poznati sveštenik Predrag Popović podelio je sa pratiocima na svom YouTube kanalu upečatljivu priču iz perioda kada je radio kao veroučitelj, opisujući nesvakidašnji događaj koji smatra pravim čudom i božanskim spasenjem od tragedije.

Otac Predrag je istakao da je tokom svog prosvetnog rada, bez obzira na to da li je predavao osnovcima ili srednjoškolcima, uvek gajio veliku ljubav prema đacima i da nikada nije podigao glas na njih. Njih se, kako kaže, i danas seća u svojim svakodnevnim molitvama. Kroz njegove učionice prolazila su najrazličitija, pa i problematična deca - od učenika koji je u sedmom razredu došao u alkoholisanom stanju, do dečaka koji je biciklom prolazio kroz školske hodnike.

Pogledajte fotografije oca Predraga Popovića:

1/10 Vidi galeriju otac Predrag Popović Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen TikTok

Učenica ga opomenula

Sveštenik se posebno prisetio jednog radnog dana koji je mogao da se završi kobno. Praksa je bila da se svaki čas veronauke otvori molitvom "Oče naš", a zatvori molitvom "Bogorodice Djevo". Međutim, pošto je bio u velikoj žurbi i umoran nakon sedmog časa, otac Predrag je krenuo da izađe iz učionice odmah po zvonu, zaboravivši na završni ritual. Na vratima ga je zaustavio glas jedne učenice koja ga je opomenula da nisu očitali molitvu.

Iako je prvobitno bio lenj da se vrati, shvatio je da nema opravdanja za kršenje pravila koja je sam uspostavio. Vratio je đake na mesta i zajedno su izgovorili kratku molitvu Bogorodici, nakon čega ih je raspustio. Upravo tih nekoliko minuta molitve pokazalo se kao ključno za bezbednost čitave grupe.

Pad teškog stakla sa prozora škole

U trenutku kada su konačno krenuli da izlaze iz školske zgrade, jedan problematični bivši učenik je u dvorištu namerno i snažno šutirao fudbalsku loptu direktno u prozore škole. Nakon nekoliko uzastopnih udaraca, masivni PVC prozor je iskočio iz svog ležišta na visini, a teško i debelo staklo je počelo da pada sa sprata pravo ka tlu.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

Vetrobransko staklo je palo bukvalno ispred nogu oca Predraga, ostavivši duboko oštećenje na betonskom podu, ali je nekim čudom ostalo celo. Sveštenik naglašava da bi, u slučaju da ga devojčica nije vratila u učionicu, cela kolona dece u tom sekundu prolazila tačno ispod prozora i došlo bi do stravičnih povreda. Roditelji tada nisu ni bili svesni u kolikoj su opasnosti bila njihova deca. Odmah nakon incidenta na lice mesta su pozvani direktor škole, policijski službenici i socijalna služba, te je sačinjen zvaničan zapisnik.

Deca kao ogledalo ponašanja u porodici

Sveštenik je ovo izlaganje iskoristio i da pošalje važnu pedagošku poruku o vaspitanju i o tome kako se ponašao prema đacima:

"Nikada se nisam drao na decu, iako je bilo situacija kada je zaista bilo razloga. Deca su u početku samo kopije svojih roditelja. Ona tek uče o svetu i uglavnom samo posmatraju i imitiraju ono što vide kod kuće."

Ovim rečima je podvukao da ponašanje mladih u školskom klupama i na ulici najčešće predstavlja direktan refleks onoga što svakodnevno gledaju u svojim domovima.

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