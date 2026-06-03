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Blokirani ili zaglavljeni patent-zatvarač, poznatiji kao rajsferšlus, ubraja se u one iritantne svakodnevne neprijatnosti koje nas po pravilu zadese u trenucima najveće žurbe. Bilo da se oblačimo za posao ili pokušavamo da zakopčamo torbu, ovaj problem može uneti nervozu, iako se efikasno rešenje često krije u običnom školskom priboru.

Budući da se nalaze na većini garderobe, rančeva i obuće, ovi mehanizmi trpe konstantno opterećenje kroz godine upotrebe. Zbog toga je sasvim prirodno što zupci s vremena na vreme počnu da koče, gube glatkoću ili se potpuno zaglave, što stvara ozbiljne mogle na pantalonama ili čizmama.

rajfešlus, cibzar Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

U takvim situacijama u pomoć pristiže provereni trik sa običnom olovkom za pisanje, a tajna uspeha leži u svojstvima grafita koji se nalazi u njenom srcu.

Grafit kao prirodno rešenje za podmazivanje

Sastav grafita omogućava mu da deluje kao odlično suvo mazivo koje smanjuje trenje. Za postizanje najboljeg efekta preporučuje se upotreba mekših grafitnih olovaka, koje nose oznake od 2B do 8B. Postupak je krajnje jednostavan: vrhom olovke potrebno je temeljno istrljati zupce zatvarača, sa posebnim akcentom na zonu u kojoj je došlo do blokade.

Na taj način se sitne čestice materijala pozicioniraju u najnepristupačnije delove mehanizma. Korisno je grafit naneti i unutar samog klizača, a zatim laganim i pažljivim pomeranjem gore-dole ravnomerno rasporediti prah kako bi se omogućilo glatko klizanje. Ova tehnika daje izvanredne rezultate na metalnim mehanizmima, dok kod svetle garderobe treba biti obazriv kako grafit ne bi ostavio tamne i prljave tragove.

Alternativne metode za plastične zatvarače

Kada su u pitanju plastični rajsferšlusi, umesto olovke se češće savetuje upotreba blagog tečnog sapuna, koji se pomoću štapića sa vatom nanosi direktno na zupce. Kao dobra alternativa može poslužiti i silikonski sprej, koji se na mehanizam nanosi utrljavanjem preko pamučne krpe.

rajfešlus, cibzar Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Ukoliko primena grafita ne urodi plodom, uzročnik blokade može biti mehaničke prirode. Neretko se dešava da klizač povuče i zaglavi deo okolnog platna, pa je u tom slučaju potrebno pažljivo i strpljivo izvući materijal. Ponekad su sami zupci ili delovi plastične spirale iskrivljeni, što se može sanirati preciznim ispravljanjem uz pomoć klešta. Naravno, ako je sam klizač previše istrošen i raširen, jedino trajno rešenje biće zamena kompletnog zatvarača.

Do kočenja može doći i usled prevelike zategnutosti tkanine oko samog mehanizma ili zbog povlačenja pod nepravilnim uglom, što automatski aktivira unutrašnju blokadu.

Zašto treba izbegavati ulja?

Zbog specifične lisnate strukture, grafit ima prirodnu sposobnost da podmazuje površine bez ostavljanja masnih tragova, zbog čega je idealan i za rešavanje problema sa zaglavljenim bravama na vratima.

Važno upozorenje: Stručnjaci izričito naglašavaju da se za obradu rajsferšlusa nikako ne smeju upotrebljavati tečna ulja. Njihova lepljiva tekstura u kontaktu sa spoljnom prašinom i prljavštinom stvara gustu smesu koja trajno zapušava i uništava mehanizam. Posebno je štetno kombinovati ulje sa grafitom.

rajfešlus, cibzar Foto: Kyrylo Syvun / Alamy / Profimedia

Za sve one koji ne žele da rizikuju sa običnom olovkom, na tržištu je dostupan i fabrički grafitni prah u specijalnim bočicama, који omogućava znatno preciznije nanošenje na problematične tačke. Primenom ovog jednostavnog i jeftinog trika, koji svako od nas može primeniti kod kuće, značajno se produžava vek trajanja garderobe i izbegavaju se nepotrebni troškovi kod krojača.

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