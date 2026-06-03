Slušaj vest

Pobednik 198. ciklusa kviza "TV Slagalica" je Mirko Krstović iz Banatskog Despotovca, sela na teritoriji grada Zrenjanina.

Mirko je bio impresivan u finalu i na kraju je savladao rivala, odličnog takmičara Dejana Kovačevića, ubedljivim rezultatom 316:179.

Ljubav prema kvizovima

Pobednik čuvenog kviza "TV Slagalica" ima 28 godina i diplomu master profesora geografije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Međutim, još nije dobio priliku da radi u struci. Veliki je zaljubljenik u kvizove i sport, naročito fudbal, a najviše italijanski.

Mirko Krstović iz Banatskog Despotovca pobednik kviza Slagalica Foto: Printscreen/Youtube

"Već pet godina aktivno učestvujem u TV kvizovima. Nešto ranije sam krenuo da se takmičim na pab kvizovima u Novom Sadu dok sam bio na studijama. Trenutno redovno učestvujem na nekoliko pab kvizova u Zrenjaninu i Novom Sadu", rekao je za "Dnevnik" Mirko Krstović, koji je pobedom u finalu TV Slagalice osvojio nagradu od 300.000 dinara.

Drugi pokušaj i pobeda nad legendom kviza

Ovo mu je drugo učešće u tom popularnom kvizu. Prvi put je učestvovao u 140. ciklusu 2021. godine i tada je takođe došao do finala, ali nije uspeo da ga osvoji.

"Ovogodišnje finale je bilo veoma napeto i zahtevno. Pogotovo zbog činjenice da je sa druge strane bila legenda TV Slagalice Dejan Kovačević. Igrati i pobediti igrače koji iza sebe imaju velike uspehe, kojima se i sam divim, posebna je vrsta zadovoljstva. Kao što sam rekao i u programu, velika mi je čast biti pobednik jednog takvog kviza, a težak put do osvajanja dodaje težinu ovom uspehu," ističe Mirko.

Mirko Krstović pobednik kviza Slagalica Foto: Printscreen/Youtube

Priprema za takmičenja i novi planovi

On kaže da konkretne pripreme za nastupe u kvizovima ne postoje, barem ne kod njega.

"Po prirodi sam radoznao i smatram da imam dobro pamćenje pa mi veliki broj informacija ostane tu negde "u glavi". Naravno, redovno takmičenje u pab kvizovima služi za održavanje kondicije i sticanje novih znanja. Takođe, pratim i dosta kvizova koji se emituju na televiziji. Odskoro, u saradnji sa mojim prijateljem Daliborom Miletićem, u Zrenjaninu organizujemo fudbalski kviz na kom okupljamo veliki broj ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svetu i sportskih radnika iz grada i okoline," napominje Mirko i dodaje da mu je želja da se oproba u Poteri i Superpoteri.

Pogledajte video: Insert iz kviza "Slagalica"