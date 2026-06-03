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U numerologiji, drevnom verovanju o mističnoj vezi između brojeva i životnih događaja, vaš datum rođenja skriva ključ vaše sudbine. Jedan se broj posebno ističe kao simbol moći, ambicije i materijalnog blagostanja, a osobe koje ga nose imaju neverovatan potencijal za postizanje finansijskog uspeha.

Jeste li se ikada zapitali nosi li vaš datum rođenja skrivenu poruku?

Prema numerolozima, odgovor je potvrdan. Kamen temeljac numerološke analize je takozvani životni broj, koji se smatra najvažnijim pokazateljem našeg karaktera, talenata i izazova sa kojima ćemo se suočavati. Njegov proračun iznenađujuće je jednostavan: potrebno je sabrati sve pojedinačne cifre datuma rođenja - dan, mesec i godinu - i nastaviti sa sabiranjem dobijenih rezultata sve dok ne dođete do jednocifrenog broja. Na primer, za osobu rođenu 25. oktobra 1881. godine, proračun bi bio 2 + 5 + 1 + 0 + 1 + 8 + 8 + 1, što daje zbir 26. Zatim se sabiraju cifre tog rezultata, 2 + 6, što nas dovodi do životnog broja 8. Upravo se taj broj, osmica, smatra najmoćnijim u numerološkom spektru kada je reč o uspehu u materijalnom svetu.

Foto: Profimedia

Broj osam vibrira energijom ambicije, autoriteta i finansijskog majstorstva. Vizuelno, osmica položena na stranu predstavlja simbol večnosti, podsećajući nas na neprekidan protok energije i karmičku ravnotežu gde svaka akcija ima svoju posledicu. Kako piše Džob Kenon , ljudi sa ovim životnim brojem prirodno su usmereni na postignuća i instinktivno razumeju kako funkcioniše moć u stvarnom svetu. Oni su rođeni lideri, stratezi i graditelji.

Ne radi se tu o pukoj pohlepi, već o dubokom uverenju da svet nagrađuje one koji razmišljaju na veliko, deluju odlučno i odbijaju da se zadovolje ičim manjim od vrha. Njihov način razmišljanja usmeren je na obilje; oni istinski veruju da resursa ima dovoljno za sve i da se bogatstvo može stvoriti, a ne samo preraspodeliti. Taj optimističan stav privlači prilike koje potvrđuju njihov pogled na svet. Ličnost životnog broja osam definiše izvanredan poriv za uspehom. To su ljudi koji ulaze u prostoriju i instinktivno procenjuju ko drži moć, gde leže prilike i kako se pozicionirati za pobedu.

Prirodno su nadareni za finansije; tamo gde drugi vide samo brojeve, oni prepoznaju poluge, prednosti i strateške poteze. Autoritet je njihovo prirodno stanje. Ne osećaju se ugodno kada ih vode manje kompetentni od njih i brzo prepoznaju hijerarhije i svoje optimalno mesto unutar njih. Poseduju izvršnu prisutnost koja uliva poštovanje, što ih čini izuzetno efikasnim u upravljačkim ulogama.

Foto: Profimedia

Njihova ambicija je neuporediva i lestvicu sebi postavljaju više nego iko drugi, stoga im je potrebna potvrda da su obavili dobar posao, često kroz materijalne nagrade koje vide kao dokaz svog truda. Ipak, put broja osam nije bez izazova. Njihova najveća snaga - nezaustavljiva ambicija - može postati i njihova najveća slabost.

Senka broja osam je tiranija, zloupotreba moći i poistovećivanje lične vrednosti sa bankovnim računom. Kada su neuravnoteženi, postaju radoholičari koji žrtvuju lične odnose na oltaru uspeha, dominantni šefovi koji u ljudima vide samo resurse i materijalisti koji, iako imaju sve, ne mogu da uživaju ni u čemu. Njihova potreba za kontrolom može prerasti u autoritarnost, mikromenadžment i gušenje svakog glasa koji osporava njihovu viziju. Rast za osmicu leži u učenju da prava moć uključuje i snagu da se bude velikodušan, ranjiv i prisutan za ljude koje vole.

numerologija Foto: Profimedia

U ljubavnim odnosima, osmice traže stabilnost i partnerstvo koje podržava njihove ciljeve. Zbog fokusa na karijeru, ponekad mogu delovati emocionalno nedostupno. Najbolju kompatibilnost pronalaze sa brojevima koji razumeju njihovu potrebu za strukturom i radom. Životni broj četiri deli njihovu snažnu radnu etiku i disciplinu, pružajući metodičnost koja viziju osmice pretvara u stvarnost. Sa druge strane, životni broj dva donosi emocionalnu inteligenciju i toplinu koja može ublažiti njihove oštre ivice, stvarajući potrebnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Najviši izraz energije broja osam jeste vođa koji gradi institucije koje služe čovečanstvu, koristi materijalni uspeh za stvaranje prilika drugima i shvata da se najvažnije nasleđe ne meri u novcu, već u životima koje je unapredio na svom putu prema vrhu.

(Kurir.rs/Večernji)