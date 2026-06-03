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Bikovi su poznati po svom strpljenju i privrženosti materijalnoj sigurnosti, a do kraja ove nedelje kosmičke sile se poravnavaju u njihovu korist.

Moglo bi da dođe do neočekivanog obrta u vašu korist, to može biti iznenadni bonus na poslu, nasledstvo, vraćanje starog duga na koji ste već zaboravili ili čak dobitak u igrama na sreću.

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ako ste u proteklom periodu pokrenuli neki privatni projekat ili uložili novac u rizičnu investiciju, upravo u narednih nekoliko dana stiže naplata koja će višestruko prevazići vaša očekivanja.

Šta treba da uradite? Ostanite otvoreni za nove ponude koje vam stižu "iz vedra neba". Nemojte odbijati pozive za poslovne sastanke, čak i ako vam deluju neobavezno.

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novac koji vam stigne do kraja nedelje nemojte odmah potrošiti na prolazne luksuze. Iskoristite ovu energiju obilja da pametno investirate ili zatvorite neka stara dugovanja!