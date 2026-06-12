Osvojio 7.5 miliona evra na lutriji, nije se pojavio po nagradu

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Priča o matematičaru Stefanu Mandelu, rođenom u Rumuniji, decenijama ostaje jedan od najneobičnijih primera primene verovatnoće u stvarnom svetu.

Tokom više godina, Mandel je uspeo da osvoji glavne premije na lutriji ukupno 14 puta, što je kasnije dovelo do promena pravila u više zemalja.

Imao je jednostavan princip

Rođen 1931. godine, u siromašnoj porodici, Mandel je od ranog detinjstva pokazivao interesovanje za matematiku. Ipak, zbog teških finansijskih uslova nije mogao da nastavi akademsku karijeru, pa je radio kao računovođa kako bi izdržavao najbliže.

Sa mesečnom platom od 88 dolara, kako je kasnije opisao u intervjuima, tražio je način da promeni svoju finansijsku situaciju. Upravo tada počinje njegovo sistematsko proučavanje teorije verovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonačija, što ga je dovelo do ideje da matematiku primeni na lutriju.

Razvio je metod zasnovan na kombinatorici i logistici, kojim je pokušao da optimizuje izbor i kupovinu kombinacija brojeva na lutriji. Strategija se zasnivala na jednostavnom principu - identifikovati lutrije u kojima je džekpot veći od troška kupovine svih mogućih kombinacija brojeva, čime bi se u specifičnim uslovima mogao ostvariti teorijski profit.

Prvi test je izveo 1965. godine zajedno sa prijateljem, finansirajući zajedničku kupovinu tiketa. Taj pokušaj doneo im je dobitke u ukupnoj vrednosti od oko 20.000 dolara, od čega je Mandelu pripalo oko 4.000 dolara.

U godinama koje su usledile, Mandel je emigrirao u Australiju, gde je svoju ideju razvio u organizovani sistem. Okupio je grupu investitora i formirao sindikate koji su koristili računare i štampače za generisanje i obradu velikog broja tiket-kombinacija.

Tokom 1980-ih, sistem je doneo oko 12 glavnih dobitaka širom Australije, zajedno sa stotinama hiljada manjih nagrada.

Pošto su mogućnosti u Australiji postale ograničene, Mandel je usmerio pažnju na SAD, gde je identifikovao lutriju u saveznoj državi Virdžiniji kao posebno povoljnu. Sistem je omogućavao štampanje tiketa kod kuće, a broj mogućih kombinacija bio je oko 7,1 milion.

Zatvorili "Mandelovu rupu"

Mandelov tim je unapred pripremio sve moguće kombinacije i organizovao njihovu distribuciju preko mreže prodajnih mesta. Kada je džekpot 1992. godine premašio 27 miliona dolara, aktiviran je ceo sistem.

Rezultat je bio dobitak od oko 33 miliona dolara, odnosno približno 24 miliona dolara profita nakon troškova.

Stefan Mandelu Foto: Printscreen/Youtube/paulwherbert

Iako su ga istraživale brojne američke i međunarodne agencije, uključujući FBI, CIA, Tajnu službu i Interpol, nije pronađeno da je prekršio zakon.

Lutrija u Virdžiniji isplatila je dobitak, ali je slučaj doveo do promena pravila koje su ograničile masovnu kupovinu tiketa i organizovane investicione sisteme, prenosi VnExpress.

Na taj način, zatvorena je takozvana “Mandelova rupa“, koja je omogućavala ovakav tip strategije.

Nakon ovog perioda, Mandel je pokušao da ponovi uspeh u drugim državama, ali bez ranijih rezultata. Kasnije se povukao iz javnosti i preselio na ostrvo Vanuatu u južnom Tihom okeanu.

Njegov bivši saradnik jednom je rekao da se radi o priči koja prevazilazi fikciju, dok Mandel nikada nije otkrio detalje svog algoritma, upoređujući ga sa poslovnom tajnom poznatih svetskih brendova.

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