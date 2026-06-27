Džastin Voli i Viktorija tokom putovanja na kojem su obišli osam država za mali budžet

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Dok mnogi odustaju od dalekih putovanja čim vide cene avionskih karata i smeštaja, Britanac Džastin Voli i njegova devojka Viktorija dokazali su da se uz dobru organizaciju može obići pola sveta za iznenađujuće malo novca. Njih dvoje su tokom jedne avanture prešli više od 21.700 kilometara, posetili dva kontinentai obišli čak osam država, a za avionske karte ukupno su izdvojili samo 290 evra.

Na njihovoj ruti našle su se Letonija, Austrija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maldivi, Bahrein, Jordan, Saudijska Arabija, Rumunija i Velika Britanija. Najzanimljivije od svega jeste to što su sebi postavili strogo pravilo - da dnevno ne potroše više od 47 evra na sve troškove.

Džastim Vejl sa devojkom Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Putovanje im je došlo posle teškog perioda

Džastin nije neiskusan putnik. Do sada je obišao 128 zemalja, pa dobro zna kako se traže jeftine karte, kombinuju destinacije i štedi na putu. Ipak, ovo putovanje za njega i Viktoriju nije bilo samo još jedna avantura, već način da se vrate sebi posle perioda koji im nije bio lak.

"Prošla godina nije bila najbolja za nas. Zbog zdravstvenih problema, gubitka posla i opšte nestabilnosti zapali smo u rutinu, pa smo poželeli da ponovno krenemo u svet i napunimo baterije", kaže Džastin.

Sve je počelo kada je pronašao izuzetno pristupačne karte za Saudijsku Arabiju. Ubrzo su shvatili da pažljivim planiranjem mogu da povežu još nekoliko zemalja i stvore putovanje koje će pamtiti do kraja života.

Džastin Voli i Viktorija tokom putovanja na kojem su obišli osam država za mali budžet Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Zamalo da nisam preskočio Maldive jer sam pretpostavio da su preskupi. Onda sam video cenu i odmah pozvao Viktoriju da dođe da pogleda“, seća se Džastin početka njihove avanture.

Od tog trenutka počeli su da sastavljaju plan putovanja, zapisuju troškove i traže najpristupačnije načine da stignu iz jedne zemlje u drugu.

„Planirali smo rute, stalno dodavali nove destinacije i sve detaljno zapisali kako bismo mogli da pratimo svoje finansije“, objašnjava on.

Maldivi su ih koštali mnogo manje nego što su očekivali

Iako se Maldivi najčešće povezuju sa luksuznim hotelima, skupim vilama iznad vode i odmorima za one sa dubokim džepom, Džastin i Viktorija su pokazali da se ova destinacija može doživeti drugačije. Umesto luksuznih odmarališta, izabrali su jednostavniji smeštaj i lokalne načine putovanja.

Platili su samo 35 evra po noćenju za smeštaj sa doručkom, a ipak su uspeli da dožive sve ono zbog čega turisti iz celog sveta sanjaju o Maldivima.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Ronili smo sa mantama, videli ajkule i upoznali lokalno stanovništvo. Lepota Maldiva može se uživati bez milionskog budžeta“, kaže Džastin.

Njihovo iskustvo je posebno privuklo pažnju jer razbija predstavu da su Maldivi dostupni samo bogatim turistima. Pažljivim planiranjem, lokalnim smeštajem i skromnijim budžetom, uspeli su da dožive jednu od najpoznatijih ostrvskih destinacija na svetu.

Jordan i Saudijska Arabija ostavili su najjači utisak

Među svim mestima koja su posetili, Džastin posebno izdvaja Jordan i Saudijsku Arabiju. Priroda, gostoprimstvo i atmosfera su ih potpuno osvojili, posebno Vadi Rum, pustinjski predeo koji mnogi putnici opisuju kao jedno od najlepših mesta na planeti.

„Vadi Rum je jedno od najlepših mesta na svetu, a Saudijska Arabija je potpuno nadmašila naša očekivanja. Ljudi su bili neverovatno topli“, kaže on.

Međutim, ovo putovanje nije prošlo bez komplikacija. U jednom trenutku, vozač autobusa je odbio da prođe kroz sveti grad, koji je zabranjen za nemuslimane, pa su morali brzo da pronađu drugo rešenje. Na kraju ih je spasao taksista, koji ih je vozio 11 sati preko planina za 100 evra.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Na putovanju su gledali i Kristijana Ronalda

Pored prirodnih lepota, jeftinih letova i neobičnih ruta, putovanje im je donelo i sportsko iskustvo. Džastin je imao priliku da gleda Kristijana Ronalda uživo u dresu Al-Nasra, što je za njega bilo posebno iskustvo.

„Bilo je fascinantno videti količinu energije i divljenja koju jedan igrač može da pobudi“, kaže on.

Njihova avantura je počela 23. januara 2023. godine, a završila se 2. marta. Tokom tog vremena, menjali su aerodrome, zemlje, kulture i prešli više od 21.700 kilometara, ali ono što je privuklo najviše pažnje bila je cena avionskih karata - ukupno samo 290 evra.

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