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Mladi par sa severa Engleske kupio je napuštenu kuću koja je godinama stajala prazna, ne sluteći da se iza jednog zida krije pravo malo iznenađenje. Njihov plan bio je da staro zdanje, u kojem niko nije živeo poslednjih pet godina, potpuno renoviraju i pretvore u dom, ali je obnova ubrzo donela otkriće koje je privuklo veliku pažnju na društvenim mrežama.

Tokom radova u jednoj prostoriji primetili su neobičan deo zida koji nije izgledao kao ostatak prostora. Delovalo je kao da je nešto naknadno zatvoreno ili sakriveno, pa su odlučili da provere šta se nalazi iza pregrade.

Stari AGA šporet pronađen sakriven u zidu tokom renoviranja napuštene kuće Foto: tiktok/ourrenovation324

Mislili su da će pronaći stari kamin

Kada je muškarac počeo da uklanja deo zida, par je pretpostavio da bi iza njega mogao da se nalazi stari kamin. Takva otkrića nisu retkost u starim kućama, naročito u objektima koji su tokom godina više puta prepravljani i prilagođavani novim vlasnicima.

Ipak, ono što su pronašli potpuno ih je iznenadilo. Umesto kamina, iza zida se pojavio stari šporet.

Žena je, vidno uzbuđena, odmah povikala:

“To je AGA”.

Stari AGA šporet pronađen sakriven u zidu tokom renoviranja napuštene kuće Foto: tiktok/ourrenovation324

Reč je o poznatom šporetu kompanije AGA Rangemaster, brenda koji ima dugu tradiciju i čiji se uređaji često vezuju za stare britanske kuće, porodične kuhinje i rustični enterijer. Kompanija je nekada bila locirana u Švedskoj, a kasnije se preselila u Veliku Britaniju.

Snimak oduševio korisnike društvenih mreža

Video njihovog otkrića ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama. Mnogi korisnici bili su oduševljeni time što je u kući pronađen tako neobičan i vredan detalj, pa su paru poručili da ga nikako ne uklanja.

“Molim vas, neka ovo postane centralni deo kuće”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Bilo bi fantastično ako biste mogli da ga ponovo stavite u funkciju”.

Komentari su se nizali, a mnogi su priznali da bi upravo takav detalj mogao da da posebnu toplinu renoviranom domu. Umesto da kuća izgubi svoj stari karakter, korisnici mreža smatraju da bi šporet trebalo sačuvati kao deo njene istorije.

Stari AGA šporet pronađen sakriven u zidu tokom renoviranja napuštene kuće Foto: tiktok/ourrenovation324

Zašto je šporet bio sakriven u zidu?

Ono što je najviše zaintrigiralo gledaoce jeste pitanje zbog čega je šporet uopšte bio zazidan. Jedni su pretpostavili da je prethodnim vlasnicima smetao, drugi da više nije bio u funkciji, dok su pojedini smatrali da je jednostavno zatvoren tokom nekog ranijeg renoviranja.

Jedan korisnik pokušao je da objasni o kakvom se uređaju radi i zašto su takvi šporeti nekada bili važni u domaćinstvima.

“Odrastao sam koristeći slične uređaje kada bi nestalo struje. To je jednostavna livena peć koja se greje pomoću onoga što stavite u nju”.

Video: Renoviranje kupatila