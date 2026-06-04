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U vremenu kada se viralni hitovi smenjuju gotovo svakodnevno, malo ko je očekivao da će jedna stara dečja brojalica ponovo osvojiti region. Ipak, upravo se to dogodilo sa pesmicom „Sela baba u balon”, koja se poslednjih meseci masovno koristi na TikToku, Instagramu i drugim društvenim mrežama.

Stihovi koje su nekada deca pevala tokom igre danas su dobili potpuno novi život. Od kratkih komičnih snimaka, preko plesnih izazova, do tehno i haus remiksa, ova jednostavna brojalica postala je internet fenomen koji se lako pamti i teško izbacuje iz glave.

Brojalica koju pamte generacije

Iako je mnogima danas zazvučala kao novi internet trend, „Sela baba u balon” zapravo je stara dečja brojalica poznata širom prostora bivše Jugoslavije. Generacije dece u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i regionu koristile su je u igri, najčešće kao zabavnu pesmicu koja se brzo pamti i lako ponavlja.

Sela baba u balon,
pa se vozi u London.
U Londonu kupi griz,
pa se vozi u Pariz.
U Parizu kupi zvečku,
pa se vozi svome dečku.
Dečko kupi gramofon,
da im svira din-dan-don!

Kao i kod mnogih narodnih brojalica, autor nije poznat. Pesmica se decenijama prenosila usmenim putem, od dece do dece, zbog čega postoje i različite verzije teksta. Istraživanja dečjeg folklora pokazuju da je bila poznata još sedamdesetih godina, a vrlo je moguće da je nastala i ranije.

Danas je, zahvaljujući društvenim mrežama, iz dvorišta, učionica i dečjih igara stigla do miliona korisnika interneta.

Zašto je baš ova pesmica postala viralna?

Tajna popularnosti krije se u njenoj jednostavnosti. Tekst je kratak, ritam zarazan, a melodija toliko lako ulazi u uho da je mnogi ponavljaju i danima nakon što su je prvi put čuli u nekom snimku.

Dodatni šarm daje joj apsurdna i duhovita priča o baki koja putuje svetom u balonu. Upravo ta neobična slika deluje dovoljno simpatično i luckasto da se savršeno uklopi u logiku TikToka, gde najjednostavniji i najčudniji sadržaji često postaju najveći hitovi.

Jedan komentar ispod viralnih objava najbolje opisuje efekat ove brojalice:

„Došao sam da pogledam jedan video, a sad već tri dana pevam ‘Sela baba u balon’.”

Od dečje igre do tehno remiksa

Posebnu pažnju privukle su moderne obrade ove brojalice. Jedna od najpoznatijih verzija je tehno obrada autorke Eve Illusions, ali na internetu se mogu pronaći i haus, dens, narodnjačke, rep i AI verzije.

Pošto brojalica nema jednu zvaničnu originalnu verziju, kreatori su dobili prostor da se igraju i ritmom i tekstom. Zbog toga se na mrežama pojavljuju različite varijante, pa se pojedini stihovi menjaju od verzije do verzije, dok osnovna ideja ostaje ista — baba, balon i putovanje koje zvuči potpuno nadrealno.

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 Video: Intervju tiktoker i jutjuber Đoksa

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Đorđe Ković Đoksa  Izvor: MONDO