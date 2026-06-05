Kralj Stefan je, u pokušaju da pridobije sultana Mehmeda II, slao naređenja svojim komandantima i kastelanima da predaju gradove, čime je osmanskoj vojsci omogućeno da u kratkom roku preuzme kontrolu nad više od 70 utvrđenja u svega nedelju dana. Ipak, i pored tih poteza, sultan Mehmed II nije imao nameru da mu poštedi život, pa ga je 25. maja pozvao pred sebe.

Stefan Tomašević je, prema izvorima, sa strahom doneo dokument koji mu je ranije izdao Mahmud-paša Anđelović, verujući da mu garantuje bezbednost. Međutim, sultanov verski autoritet Ali al-Bistami, rođen u Persiji, izdao je fetvu prema kojoj Mehmed II Osvajač nije obavezan da ispuni obećanje koje je dao njegov potčinjeni bez njegovog znanja.

Da bi potvrdio odluku, stariji verski učenjak je, prema predanju, izvukao mač i lično pogubio kralja Stefana Tomaševića pred samim sultanom. Hroničar Benedeto Dei, koji je navodno bio u sultanovoj pratnji, zapisao je, međutim, da je pogubljenje izvršio lično Mehmed II.

Prema pojedinim kasnijim izveštajima, telo kralja Stefana je potom unakaženo, a pominje se i da je korišćeno kao meta za gađanje ili da mu je odrana koža. Pogubljenje kralja, njegovog strica, rođaka i dvojice plemića izvršeno je na polju kod Jajca, koje je kasnije nazvano Carevo Polje.