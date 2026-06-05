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Dnevni horoskop za petak, 5. jun sa sobom nosi prilično tenzične vibracije. Pojedini horoskopski znaci mogu se naći u konfliktu sa nadređenima, dok će neki pripadnici Zodijaka svoju nervozu preneti na emotivnog partnera. Pogledajte šta kakva je astrološka analiza za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Negativan aspekt Marsa i Saturna danas nalaže oprez u poslovanju. Moguć je konflikt s nadređenima. Partner može da vam napravi ljubomorne scene u određenoj situaciji. Može doći do rasprave između vas. Proverite pritisak, uradite osnovne analize.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Poteškoće u saradnji sa inostranstvom ili na putovanju. Nepredviđeni splet okolnosti zahtevaće primenu rezervnog plana. Nalazite se u delikatnoj situaciji da započnete tajnu vezu sa osobom koju znate odranije. Budite aktivniji, za početak krenite s lakšim vežbama.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Današnji aspekti Blizancima mogu da uzrokuju kratak spoj u komunikaciji. Pogoršanje međuljudskih odnosa. Ukoliko ste nešto prećutali partneru, to bi danas moglo biti otkriveno. Očekuje vas neprijatan razgovor. Prehlada, povišena temperatura.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Neočekivan splet okolnosti zahtevaće od vas da improvizujete rešenja i nekako prebrodite zastoj u poslovanju. Danas će se aktivirati jedan stari problem u okviru vaše porodice. Ovog puta zahteva neodložno rešenje. Glavobolja, moguća je virusna infekcija.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Ovaj dan nije povoljan za javne nastupe, prezentacije i putovanja. Iskoristite ovaj dan da razradite novi radni plan. Počeli ste da izlazite sa osobom koja vam se dopala, ali moguće je razočaranje. Unosite više vitamina, minerala, pijte što više ceđenog soka.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Reorganizacija u preduzeću može da vam donese promene koje vam neće odgovarati. Možete se naći u dilemi šta dalje. Moguća je strastvena ljubavna avantura sa osobom koja vas privlači više na fizičkom planu. Lakša upala pluća, ne zanemarujte simptome.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Budite oprezni jer može doći do nesporazuma s nadređenima ili kolegama. Do vas će dopreti neka spletka, koja vas može razljutiti. Vaš odnos sa ukućanima biće pun napetosti i negativne energije. Neko će morati da popusti. Zadržavanje vode u organizmu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti pogoršani odnosi s nadređenima. Potrudite se da se što preciznije izražavate. Pružiće vam se prilika da preko prijatelja upoznate svoju srodnu dušu. Neodoljiva privlačnost. Proverite status hormona. Moguća je hormonska neravnoteža.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Međuljudski odnosi na poslu mogu biti problemi. Nije preporučljivo da ulazite u rizične poslove. Danas mogu isplivati na videlo neke vaše tajne i doneti vam pogoršanje odnosa s partnerom i krizu poverenja. Promenite režim ishrane, izbacite brzu hranu.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Sadašnji aspekti mogu vam doneti odlaganje rada na nekom projektu ili obustavljanje već započetog posla. Možete se upustiti u ljubavnu avanturu s jednim Rakom, ali ubrzo potom se možete razočarati. Problemi sa zglobovima, moguć artritis.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Današnji aspekti mogu vam doneti saznanje o zakulisnim radnjama koje su se odvijale. Sukob interesa. Planete vam pružaju priliku da ispravite neku nepravdu i počnete iznova s partnerom. Loša periferna cirkulacija. Hladnoća u stopalima i šakama.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Atmosfera pogoršanih odnosa na poslu mogla bi da kulminira. Krupne odluke donećete zajedno sa svojim timom. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz krizu jer imate potpuno različite stavove o bitnim stvarima. Smanjite unos alkohola, kao i gazirana pića.

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