Horoskopski znaci kojima će ova godina doneti samo trošak

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Dok će nekima druga polovina godine doneti stabilnost i priliku za štednju, postoje horoskopski znakovi kojima bi novac mogao prolaziti kroz prste brže nego što su planirali. Neočekivani troškovi, loše procene i impulsivne odluke mogli bi ozbiljno uzdrmati njihov budžet. Astrologija upozorava da će upravo ova tri znaka morati da budu posebno oprezna kada su finansije u pitanju.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizanci će do kraja godine biti skloni donošenju brzih odluka koje na prvi pogled deluju kao odlična prilika. Međutim, iza privlačnih ponuda mogle bi se skrivati dodatne obaveze i troškovi koje nisu uzeli u obzir. Upravo zbog svoje radoznalosti i želje za promenama mogli bi se upustiti u kupovine ili investicije koje će kasnije zažaliti. Ključ uspeha biće strpljenje i dvostruka provera svake finansijske odluke.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Poznati po optimizmu, Strelčevi će verovati da će se sve nekako posložiti, ali upravo bi ih takav pristup mogao dovesti u probleme. Troškovi vezani za putovanja, dom ili porodicu mogli bi se nagomilati brže nego što očekuju. Iako će imati prilike za dodatnu zaradu, jednako će brzo pronalaziti razloge za trošenje. Do kraja godine moraće da nauče da razlikuju želje od stvarnih potreba.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe bi mogle da se nađu u nezgodnoj situaciji zbog preteranog poverenja u druge ljude. Pozajmice novca, zajednički finansijski planovi ili obećanja koja zvuče previše dobro da bi bila istinita mogli bi im doneti razočaranje. Osim toga, emocionalna kupovina biće njihov veliki izazov. Kada su pod stresom, Ribe često traže utehu u trošenju, a upravo bi ih ta navika mogla skupo koštati.

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