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Jun je za mnoge period preispitivanja profesionalnih ciljeva, a prema astrolozima, pojedini horoskopski znakovi posebno će osetiti potrebu za promenama na poslovnom planu. Dok će neki dobiti primamljive ponude, drugi će napokon skupiti hrabrost za odlazak iz okruženja koje ih više ne ispunjava. Zvezde sugerišu da bi upravo kraj meseca mogao doneti važne odluke vezane za karijeru, nove početke i neočekivane prilike. Evo koja bi tri horoskopska znaka mogla da promene posao do kraja juna.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sezona Blizanaca uvek donosi pojačanu energiju, a ove godine mogla bi da ima veliki uticaj na njihov profesionalni život. Mnogi pripadnici ovog znaka već neko vreme osećaju da su spremni za nešto novo, ali sada bi se konačno mogli odvažiti na konkretan korak. Moguće su ponude koje uključuju više odgovornosti, bolju platu ili fleksibilnije uslove rada. Blizanci koji aktivno traže posao mogli bi biti prijatno iznenađeni pozivom ili razgovorom koji će im otvoriti vrata prema novoj karijernoj fazi.

Devica

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device su poznate po tome da retko donose impulsivne odluke, ali tokom druge polovine juna mogle bi da zaključe da je vreme za promenu. Nezadovoljstvo trenutnim radnim uslovima ili osećaj da njihov trud nije dovoljno cenjen mogao bi ih podstaći na traženje novih prilika.

Posebno su naglašene mogućnosti povezane sa administracijom, obrazovanjem, zdravljem i poslovima koji zahtevaju organizacione veštine. Device koje se odluče na promenu mogle bi ubrzo da shvate da je to bio jedan od najboljih poteza koje su napravile ove godine.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi teško podnose stagnaciju, a upravo bi ih želja za napretkom mogla odvesti prema novom poslu. Kraj juna donosi im priliku za profesionalni iskorak, naročito ako su poslednjih meseci razmišljali o promeni smera ili prelasku u potpuno novu industriju.

Za neke Strelčeve to bi mogla biti ponuda iz drugog grada ili čak iz inostranstva, dok bi drugi mogli odlučiti da pokrenu sopstveni projekat. Bez obzira na oblik promene, astrolozi smatraju da će ovaj znak imati dovoljno samopouzdanja da prihvati izazov i krene u nepoznato.

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