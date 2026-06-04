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U okviru manifestacije "Beogradski dani porodice", na Kalemegdanu je u nedelju, 31. maja, održan "Bal rusko-srpskog prijateljstva", koji je okupio ljubitelje muzike, plesa i kulture u jedinstvenom ambijentu Beogradske tvrđave. Manifestaciju su organizovali Ritmo Events Group i Balovi u Srbiji sa ciljem promocije kulture, tradicije i porodičnih vrednosti kroz umetnost, muziku i druženje.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao bal:

1/7 Vidi galeriju Bal rusko-srpskog prijateljstva Foto: Promo

Posetioci su tokom dvočasovnog programa imali priliku da uživaju u nastupima dečjeg hora, tradicionalnim pesmama, plesnim koreografijama i prikazu istorijskih balskih plesova, među kojima su se našli poloneza, valceri, moskovska kadril i drugi plesovi koji su nekada krasili evropske dvorove. Ples je predstavljen kao univerzalni jezik koji povezuje ljude bez obzira na godine, jezik i različitosti, a kroz muziku i umetnost posetioci su imali priliku da osete duh dve kulture, dve tradicije i dva prijateljska naroda.

"U vremenu kada je važno čuvati porodične vrednosti, zajedništvo i međusobno poštovanje, verujemo da je jednako važno negovati i prijateljstvo među narodima. Kao što se porodica gradi na ljubavi, razumevanju i podršci, tako se i veze između naroda grade kroz kulturu, umetnost i međusobno upoznavanje", izjavio je osnivač organizacije Ritmo Events Group Rajko Vrga.

Bal rusko-srpskog prijateljstva Foto: Promo

Posebnu pažnju privukao je balski deo programa, tokom kojeg su se brojni prolaznici zadržavali kako bi ispratili plesove i uživali u atmosferi koja je Kalemegdan na kratko vratila u vreme tradicionalnih balskih večeri. Događaj je kroz spoj srpske i ruske kulture promovisao zajedništvo, poštovanje tradicije i značaj porodičnih vrednosti, koje predstavljaju jednu od centralnih tema ovogodišnjih "Beogradskih dana porodice".

Bal rusko-srpskog prijateljstva održan je uz veliko interesovanje posetilaca i predstavlja jedan od kulturnih programa ovogodišnje manifestacije posvećene porodici, zajedništvu i očuvanju kulturnog identiteta.

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