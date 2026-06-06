Slušaj vest

Kupatilo, koje je godinama imalo isključivo praktičnu funkciju, danas prolazi kroz veliku transformaciju zahvaljujući novim tehnologijama koje menjaju svakodnevne navike. U tom kontekstu, pametni toaleti više nisu rezervisani samo za luksuzne hotele ili egzotične destinacije, već postaju jedan od vodećih trendova u uređenju doma pred 2026. godinu.

Ono što je donedavno bilo karakteristično za Japan i pojedine azijske zemlje danas se sve češće može videti u domovima širom sveta. Razlog je jednostavan – korisnici traže veću udobnost, bolju higijenu i efikasnija rešenja za svakodnevni život.

Šta su pametni toaleti i kako funkcionišu?

Takozvani "washlet" sistemi nastali su u Japanu, ali se njihova popularnost ubrzano širi i na ostatak sveta. Reč je o uređajima koji objedinjuju funkcije toaleta i bidea u jednom sistemu, uz primenu napredne tehnologije koja unapređuje ličnu higijenu.

Pametni toaleti Foto: TOTO / Ferrari / Profimedia

Njihova glavna karakteristika je sistem pranja vodom sa mogućnošću podešavanja temperature, pritiska i smera mlaza. Mnogi modeli imaju i dodatne funkcije poput sušenja toplim vazduhom, grejanih sedišta i senzora koji automatski prepoznaju prisustvo korisnika.

Stručnjaci ističu da je razvoj ove tehnologije deo šireg trenda pametnih domova, u kojima svaki detalj ima zadatak da olakša svakodnevicu. Zbog toga arhitekte i dizajneri enterijera sve češće uključuju pametne toalete u moderne projekte.

Da li se bliži kraj toalet papira?

Jedna od najvećih promena koje donose pametni toaleti jeste značajno smanjenje potrebe za toalet papirom, a u pojedinim slučajevima i njegovo potpuno izbacivanje iz upotrebe.

Pranje vodom omogućava temeljnije čišćenje u odnosu na tradicionalne metode, dok istovremeno smanjuje direktan kontakt i može biti nežnije prema koži. Pored toga, mnogi modeli opremljeni su antibakterijskim sistemima i programima za automatsko čišćenje, što dodatno podiže nivo higijene.

Pametni toaleti Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia

Ekološke prednosti pametnih toaleta

Sve veća popularnost ovih uređaja povezana je i sa brigom o životnoj sredini. Manja potrošnja toalet papira znači i manju potrošnju prirodnih resursa potrebnih za njegovu proizvodnju.

Zbog toga se pametni toaleti i washlet sistemi sve češće posmatraju kao održivo rešenje koje se uklapa u savremene ekološke trendove i koncept odgovorne potrošnje.

Kako izgleda kupatilo budućnosti?

Pored visokog nivoa higijene, pametni toaleti donose i veću udobnost u svakodnevnoj upotrebi. Automatizovane funkcije pojednostavljuju rutinu, dok savremeni materijali pomažu da oprema ostane čista i dugotrajna.

Pametni toaleti Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ni najmoderniji sistemi ne mogu potpuno da zamene redovno održavanje. Kako bi se sprečilo nakupljanje bakterija i neprijatnih mirisa, neophodno je redovno čišćenje i dezinfekcija.

Sve veća zastupljenost pametnih toaleta pokazuje da se navike u domaćinstvima ubrzano menjaju. Tehnologija u kupatilu više nije luksuz, već postaje deo svakodnevice koja obećava veću udobnost, bolju higijenu i održiviji način života.

VIDEO: Četiri hiljade Japanca reklo "Da" hologramu: