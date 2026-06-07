Slušaj vest

Jutarnja šoljica kafe može da bude ne samo energetski podsticaj, već i saveznik mentalnog zdravlja. Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Affective Disorders sugeriše da su osobe koje piju dve do tri šoljice kafe dnevno manje izložene riziku od razvoja mentalnih poremećaja.

Zanimljivo je da je zaštitni efekat napitka posebno vidljiv kod muškaraca. Sa druge strane, kako naglašavaju naučnici, prekomerna konzumacija, odnosno pet ili više šoljica dnevno, povezuje se sa porastom rizika od problema sa mentalnim zdravljem.

shutterstock-287281955.jpg
Kafa Foto: Shutterstock

Studija je obuhvatila više od 460.000 učesnika iz baze podataka koja okuplja osobe starosti od 40 do 69 godina. Učesnici su odgovarali na detaljna pitanja o količini i vrsti konzumirane kafe - od beskofeinske, preko instant kafe, do mlevene. Zatim su bili pod posmatranjem više od 13 godina, što je omogućilo preciznu procenu dugoročnih efekata navika pijenja kafe.

Kako kafa deluje na psihu?
Kafa nije samo kofein. Ona sadrži više od hiljadu bioaktivnih jedinjenja, od polifenola, preko melanoidina, do diterpena.

Kako ističu istraživači, upravo protivupalna svojstva određenih supstanci, kao što su kofein ili hlorogenska kiselina, mogu da objasne manji rizik od mentalnih poremećaja kod osoba koje kafu piju u umerenim količinama.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustiteŽenaFarbanje jaja kafom nema konkurenciju: Prirodna tehnika za elegantne braon nijanse i rustične šare
Žena u prirodi drži pletenu korpu punu vaskršnjih jaja farbanih u lukovini
Pop kultura"Kako je moguće da ne zna tako nešto o mužu?" Kamere zabeležile neobičan trenutak Kejt Midlton i princa Vilijama
Kejt Midlton
Zanimljivosti"Srbi ne piju čaj ni kad su bolesni" Žestoka rasprava pokrenuta na Instagramu zbog objave o našem narodu, evo šta se desilo
Domaća kafa
ŽenaNapitak sa ukusom omiljenog italijanskog deserta: Da li ste probali tiramisu kafu?
tiramisu kafa

 VIDEO: Kako se kuva kafa u Grčkoj

01:01
Kako se kuva kafa u Grčkoj Izvor: TikTok/marijamikicantoneria