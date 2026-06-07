Slušaj vest

Jutarnja šoljica kafe može da bude ne samo energetski podsticaj, već i saveznik mentalnog zdravlja. Najnovije istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Affective Disorders sugeriše da su osobe koje piju dve do tri šoljice kafe dnevno manje izložene riziku od razvoja mentalnih poremećaja.

Zanimljivo je da je zaštitni efekat napitka posebno vidljiv kod muškaraca. Sa druge strane, kako naglašavaju naučnici, prekomerna konzumacija, odnosno pet ili više šoljica dnevno, povezuje se sa porastom rizika od problema sa mentalnim zdravljem.

Kafa Foto: Shutterstock

Studija je obuhvatila više od 460.000 učesnika iz baze podataka koja okuplja osobe starosti od 40 do 69 godina. Učesnici su odgovarali na detaljna pitanja o količini i vrsti konzumirane kafe - od beskofeinske, preko instant kafe, do mlevene. Zatim su bili pod posmatranjem više od 13 godina, što je omogućilo preciznu procenu dugoročnih efekata navika pijenja kafe.

Kako kafa deluje na psihu?

Kafa nije samo kofein. Ona sadrži više od hiljadu bioaktivnih jedinjenja, od polifenola, preko melanoidina, do diterpena.

Kako ističu istraživači, upravo protivupalna svojstva određenih supstanci, kao što su kofein ili hlorogenska kiselina, mogu da objasne manji rizik od mentalnih poremećaja kod osoba koje kafu piju u umerenim količinama.

VIDEO: Kako se kuva kafa u Grčkoj