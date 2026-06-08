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Statistike iznova pokazuju da se crni koferičešće gube od drugih. Razlog nije jedna greška, već kombinacija faktora u složenom sistemu rukovanja prtljagom, gde se veliki broj sličnih kofera istovremeno transportuje.

Upravo njihova neupadljivost dovodi do toga da ih češće zamene tuđim, pogrešno usmere ili jednostavno previde u užurbanom radu aerodromskog osoblja.

Zašto se crni koferi češće gube?

Rukovanje prtljagom na aerodromima odvija se mnogo brže i haotičnije nego što većina putnika zamišlja. U takvom okruženju crni koferi najčešće "propadnu kroz sistem" i završe izgubljeni.

Koferi Foto: Patrick Fallon / Zuma Press / Profimedia

Razlozi su sledeći:

- Na traci za prtljag izgledaju veoma slično jedni drugima.

- Stapaju se sa okruženjem i drugim koferima.

- Ne privlače pažnju na prvi pogled.

Zbog toga su češće moguće zabune, pogrešno usmeravanje ili jednostavno gubljenje u složenom sistemu transporta prtljaga, prenose nemački mediji.

Kako smanjiti rizik od gubitka prtljaga

Iako bi se moglo pomisliti da je rešenje kupovina jarko žutog ili roze kofera, stručnjaci zapravo ne preporučuju putovanje sa previše upadljivim koferima.

Da bi se smanjio rizik da crni kofer nestane, savetuje se:

- Dođite na aerodrom ranije i predajte prtljag na vreme. Tako osoblje ima više vremena da ga pravilno označi i utovari.

- Stavite šarene oznake za prtljag, nalepnice ili kaiševe sa upečatljivim dezenom kako bi se kofer lakše razlikovao od drugih.

- Pričvrstite oznaku sa kontakt podacima, poput imena, broja telefona ili adrese elektronske pošte. Stručnjaci ipak savetuju da ne navodite kućnu adresu zbog bezbednosnih razloga.

- Ukoliko se kofer ne pojavi na traci za prtljag, preporučuje se da odmah potražite pomoć zaposlenih na aerodromu. Moguće je da kofer uopšte nije ni postavljen na pokretnu traku, što se najčešće dešava kod posebno glomaznog prtljaga.

Koferi Foto: Profimedia

Zašto šareni kofer može da bude mana?

Iako su ružičasti, žuti ili drugi jarko obojeni koferi popularni za fotografije sa putovanja, oni imaju i jednu neočekivanu manu.

Teretni prostor aviona često je slabo osvetljen, pa se upravo takvi koferi prvi utovaraju kako bi bili lakše uočljivi tokom istovara. Jarke boje se mnogo bolje vide u mraku.

Po pravilu važi da ono što prvo uđe u avion poslednje izlazi. To znači da će vlasnici upadljivo obojenih kofera često duže čekati na traci za prtljag po dolasku.

Zbog toga oni koji žele da što pre preuzmu svoj prtljag često biraju obične tamne kofere, jer se oni uglavnom utovaraju kasnije, pa se ranije pojavljuju na traci nakon sletanja.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Napušteni koferi