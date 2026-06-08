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Vizija o sopstvenom stambenom prostoru koji se može locirati na bilo kojoj tački na planeti, bez potrebe za elektroenergetskom mrežom i bez mesečnih troškova za režije, postala je stvarnost zahvaljujući inovativnom konceptu kompanije "Tesla". Ovaj projekat, čija je vrednost projektovana na manje od 7.000 evra, izazvao je brojne polemike o tome u kom pravcu će se razvijati moderno građevinarstvo i stanovanje.

Reč je o mobilnom objektu malih dimenzija pod nazivom "Tesla Tiny House", koji koristi energiju sunca i funkcioniše kao autonomna stambena jedinica, a finansijski je dostupniji od većine prosečnih motocikala. Sa procenjenom cenom od oko 8.000 američkih dolara, što je ekvivalent iznosu od oko 6.800 evra, ovaj ekološki dom u teoriji otvara vrata novoj epohi održivog bitisanja. Život van sistema, bez ikakvih komunalnih računa za struju, predstavlja ideal za poklonike minimalizma i samoodrživosti. Međutim, praktična primena ovog modela sa sobom nosi znatno više nedoumica nego gotovih rešenja.

Pogledajte u galeriji modele ovakvih kuća:

1/6 Vidi galeriju Tesla Tiny House Foto: Printscreen/YouTube/TeslaInsiderNews

Tehnologija i unutrašnje uređenje ekološkog doma

Zamišljeno je da "Tesla Tiny House" u sebi integriše najvažnije tehnološke inovacije ove kompanije, uključujući fotonaponske sisteme, "Powerwall" kućne baterije, kao i napredno nadgledanje potrošnje preko telefonske aplikacije. Projekat služi kao ogledni primer budućnosti u kojoj bi pojedinci proizvodili sopstvenu struju i bili potpuno energetski nezavisni.

Kada je reč o enterijeru, akcenat je stavljen na stopostotni minimalizam. Objekat je sklopljen od održivih i recikliranih materijala, pri čemu je unutrašnja arhitektura projektovana tako da pruži maksimalnu funkcionalnost na veoma ograničenom prostoru. Unutar površine koja ne doseže ni 20 kvadratnih metara, uspešno su integrisani kuhinjski elementi, spavaća zona i multifunkcionalni dnevni boravak. S obzirom na to da je cela struktura postavljena na točkove, selidba i pozicioniranje na novim lokacijama u prirodi su maksimalno pojednostavljeni, što privlači ljude koji žele beg iz zagušljivih gradskih sredina.

Od marketinškog projekta do neizvesne realizacije

Koreni ove zamisli sežu u 2017. godinu, kada je korporacija u Australiji prikazala ovaj prototip u svrhu demonstracije svojih tehnoloških kapaciteta. Ipak, iako je svetska javnost pokazala ogromno oduševljenje, do danas nema potvrđenih i kredibilnih podataka koji ukazuju na to da je započeta serijska izrada ovih kućica.

Iako se vizuelni prikazi i podaci o ovom mobilnom domu i dalje povremeno koriste u reklamnim kampanjama brenda "Tesla", zvanični kanali prodaje, mogućnost rezervacije ili precizni datumi plasiranja ovog proizvoda na tržište i dalje zvanično ne postoje.

Pogledajte video: Kako se pravi montažna kuća