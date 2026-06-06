Putnica na aerodromu nosi više slojeva odeće kako bi izbegla doplatu za prtljag

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Putnici često traže načine da izbegnu dodatne troškove na aerodromu, ali jedna žena je otišla korak dalje. Kada joj je rečeno da joj je torba prevelika za besplatan lični prtljag, odlučila je da ne plati doplatu, već da na sebe obuče gotovo sve što je ponela.

Karla Brunela, dvadesetsedmogodišnjakinja iz Španije, putovala je Rajanerom iz Verone za Mančester kada je na aerodromu saznala da njena torba ne ispunjava propisane dimenzije za besplatan unos u avion. Zbog toga je trebalo da plati oko 80 evro, što je bilo više od same avionske karte koju je platila oko 50 evra.

Karla Brunela Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Umesto da prihvati dodatni trošak, Karla je pred ukrcavanje otvorila torbu i počela da oblači stvari jednu preko druge.

„Nisam htela da platim ni cent više“

Kako je ispričala, već je naslućivala da bi mogla da ima problem sa prtljagom jer je tokom boravka u Veroni preterala sa kupovinom.

„Kada sam shvatila da torba ne staje u kalup za merenje, počela sam da se smejem. Nekako sam i slutila da će se to dogoditi jer sam preterala s kupovinom u Veroni“, rekla je Karla.

Problem je nastao kada joj je službenica na aerodromu objasnila da torba mora ili da se smanji kako bi odgovarala dozvoljenim dimenzijama, ili da se za nju plati dodatna naknada.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njeno snalaženje:

1/4 Vidi galeriju Putnica na aerodromu nosi više slojeva odeće kako bi izbegla doplatu za prtljag Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Kada sam došla po kartu za ukrcavanje, službenica mi je rekla da mi je lična torba prevelika i da moram da platim ili da je smanjim kako bi odgovarala propisanim dimenzijama. Ideja se rodila spontano. Jednostavno sam znala da ne želim da platim ni cent više. Jedina opcija bila je da sve obučem na sebe“, ispričala je ona.

Šest slojeva odeće pred ukrcavanje

Karla, koja radi u oblasti mentalnog zdravlja, na kraju je na sebi nosila šest kompletnih kombinacija odeće. Tako obučena prošla je ka izlazu za ukrcavanje, dok su je drugi putnici začuđeno posmatrali.

Priznala je da iskustvo nije bilo nimalo prijatno.

„Bilo je vruće i naporno. Osećala sam se čudno, a ljudi su zurili u mene. Skinula sam odeću čim sam prošla kontrolu na izlazu, pre ulaska u avion“, opisala je Karla.

Ipak, kaže da joj je najvažnije bilo to što nije morala da plati doplatu za prtljag.

„Bila sam presrećna što nisam morala da platim kaznu. Mislim da nikad ne bih platila dodatnu naknadu za prijavu torbe“, dodala je.

Putnica na aerodromu nosi više slojeva odeće kako bi izbegla doplatu za prtljag Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Internet se podelio

Snimak njenog aerodromskog „snalaženja“ brzo se proširio društvenim mrežama i prikupio više od 455.000 pregleda. Kao što to obično biva, komentari su bili potpuno podeljeni.

Jedni su smatrali da je potez duhovit i snalažljiv, dok su drugi ocenili da je sve bilo nepotrebno i neprijatno.

„Znači, uštedela si desetak evra? Baš se imaš čime hvaliti“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još kraći: „Samo plati.“

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