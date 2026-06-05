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Visoke temperature ne predstavljaju opasnost samo za ljude. Tokom toplotnih talasa posebno je važno znati kako rashladiti kućne ljubimce i zaštititi ih od vrućine.

Kada je prevruće za šetnju psa?

Fizička aktivnost je najčešći uzrok toplotnog udara kod pasa, ističe udruženje RSPCA, i savetuje prilagođavanje rutine tokom vrućina. Ne postoji jedinstvena "sigurna" temperatura za šetnju jer ona zavisi od rase, starosti, zdravlja i temperamenta psa. Udruženje preporučuje jednostavan test pločnika: ako ne možete udobno da držite dlan na tlu pet sekundi, prevruće je i za šape vašeg psa.

Kako da rashladite psa tokom letnjih vrućina Foto: Christian Müller / Alamy / Profimedia

Ako šetate psa, činite to rano ujutru ili kasno uveče, tražite zasenčena područja i hodajte po travi gde god je to moguće. Znakovi da vaš pas pati zbog vrućine mogu uključivati hramanje ili odbijanje hodanja, lizanje ili grickanje šapa, jastučiće tamnije boje i vidljive plikove ili crvenilo. Takođe, izbegavajte trčanje ili vožnju biciklom sa psom po vrućem vremenu. Ako se pas kreće manje nego inače, RSPCA predlaže da ga kod kuće zabavite interaktivnim igračkama ili igrama za vežbanje.

Koji su znakovi toplotnog udara?

Neki psi su podložniji toplotnom udaru, uključujući one sa postojećim zdravstvenim problemima ili gustom dlakom koja zadržava toplinu. Štenad i stariji psi takođe teže regulišu telesnu temperaturu. Psi se hlade dahćanjem, ali rase sa kratkim njuškama i ravnim licem, poput buldoga i mopsova, to čine teže, zbog čega su u posebnom riziku od pregrevanja.

Kako da rashladite psa tokom letnjih vrućina Foto: Silga Belte / Alamy / Profimedia

Prema veterinarskoj organizaciji PDSA, simptomi toplotnog udara uključuju preterano dahćanje, pojačano balavljenje ili penušanje, zbunjenost, drhtavicu, slabost i kolaps, povraćanje ili dijareju i napade. Ako primetite ove znakove, ključno je što brže rashladiti psa.

Premestite ga u hladovinu i polako ga polivajte vodom koja je hladnija od njegove telesne temperature, izbegavajući glavu u slučaju da otežano diše. Nemojte ga prekrivati vlažnim ili mokrim peškirima jer to može zadržati toplinu. Što brže uspete da snizite njegovu temperaturu, manji je rizik od ozbiljnih posledica. Čim ljubimac počne da se hladi, odmah se obratite veterinaru za savet i dalje lečenje.

Kako rashladiti pse i druge ljubimce

RSPCA navodi da je ključno osigurati životinjama pristup senovitim mestima, kako unutra tako i napolju. Obezbedite im puno čiste vode, u koju možete dodati i kockice leda. Ljubimci takođe mogu uživati u smrznutim jestivim poslasticama. Možete staviti vlažne peškire ispod njihovog tela, ali ih nemojte stavljati direktno na njih. Na tržištu postoje razne rashladne prostirke i prsluci, ali je važno slediti uputstva jer proizvodi koji moraju biti stalno vlažni mogu zapravo zagrejati ljubimca ako se osuše.

Kako da rashladite psa tokom letnjih vrućina Foto: Nino Marcutti / Alamy / Profimedia

Neke životinje uživaju u igri sa smrznutim igračkama ili u dečjim bazenima, ali ih uvek nadzirite u blizini vode. Redovno četkanje pasa i drugih krznenih životinja sprečava mršenje dlake, što im može otežati hlađenje. Pobrinite se da kavezi ili akvarijumi nisu izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Nikada ne ostavljajte ljubimca u zaključanom automobilu, kamperu ili drugom vozilu, čak ni na kratko, jer temperature mogu naglo porasti do smrtonosnih nivoa. Isto važi i za zatvorene prostore poput staklenika, zimskih bašta ili šupa. U svom dvorištu možete ostaviti i dodatnu vodu za ptice, lisice i druge divlje životinje.

Trebaju li ljubimci kremu za sunčanje?

I psi i mačke mogu zadobiti opekotine od sunca, posebno ako su svetle boje ili imaju delove sa retkom dlakom. Uši, njuške, kapci i stomaci takođe su osetljivi. Opekotine od sunca mogu biti bolne, a u težim slučajevima mogu dovesti i do raka kože. Neki sastojci u kremama za sunčanje za ljude otrovni su za ljubimce, pa veterinari preporučuju korišćenje vodootporne kreme sigurne za životinje, sa zaštitnim faktorom 30 ili višim. Neke kompanije prodaju kreme gorkog ukusa kako bi sprečile životinje da ih ližu.

Kako da rashladite psa tokom letnjih vrućina Foto: Shutterstock

PDSA predlaže da kremu prvo nanesete na malo područje kože i ostavite 24 sata kako biste proverili postoji li reakcija. Ako je krema sigurna, možete nežno naneti tanak sloj na izložene bele i svetle delove kože, kao i na njušku i uši. PDSA upozorava vlasnike da paze na simptome opekotina od sunca, kao što su plikovi, kraste, svrab i crvenilo kože.

Saveti za boravak sa psom na plaži

Udruženje Dogs Trust savetuje vlasnicima da prvo provere da li je na željenoj plaži dozvoljen boravak pasa. Ako jeste, preporučuju da ponesete puno sveže vode i pazite da pas ne pije morsku vodu. Proverite temperaturu peska i, ako nema prirodnog hlada, stvorite ga suncobranom ili šatorom. Ako vaš pas voli da pliva u moru, proverite stanje plime i oseke i informišite se o mogućim opasnostima. Držite psa na povocu u blizini brze vode ili ivica litica. Nakon odlaska sa plaže, isperite pesak i morsku vodu sa dlake i šapa običnom vodom kako biste sprečili iritaciju.

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