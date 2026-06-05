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Vlasnici pasa i mačaka dobro znaju taj scenario: kratka vožnja do veterinara, izlet za vikend ili put na more često ostave trag koji se u automobilu zadržava puno duže od samog putovanja. Dlakekućnih ljubimaca lako se uvuku u tkaninu sedišta, tepihe i prtljažnik, a obično ih nije dovoljno samo na brzinu usisati. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova automobil se može vrlo efikasno vratiti u pristojno stanje.

Dobra vest je da za čišćenje najčešće nisu potrebna skupa sredstva ni odlazak na profesionalno dubinsko pranje. Ključ je u pravilnom redosledu: prvo olabaviti dlake, zatim ih skupiti, a tek na kraju temeljno usisati i osvežiti unutrašnjost.

Kako najlakše očistiti automobil od dlaka kućnih ljubimaca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Prvo uklonite ono što se vidi

Pre nego što posegnete za usisivačem, iz automobila izvadite sve prostirke, ćebad, prenosive ležajeve i zaštitne navlake. Protresite ih na otvorenom i, ako je moguće, operite prema uputstvima proizvođača.

Sedišta, naslone, tepihe i prtljažnik potom prođite rukom u gumenoj rukavici. Obična kuhinjska gumena rukavica, lagano navlažena vodom, može napraviti iznenađujuće dobar posao jer se dlake lepe za gumu i skupljaju u male gomilice. Važno je ne natopiti sedišta, nego rukavicu samo blago navlažiti.

Sličan efekat mogu imati i gumena metlica, četka za uklanjanje dlakaili posebni valjci za tkanine. Lepljivi valjci korisni su za manje površine i završne detalje, ali kod većih količina dlaka brzo se troše, pa ih je bolje koristiti tek na kraju.

Usisivač dolazi tek nakon pripreme

Kako najlakše očistiti automobil od dlaka kućnih ljubimaca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Najčešća greška je odmah krenuti sa usisavanjem. Dlake kućnih ljubimaca često se zapletu u vlakna tkanine, pa ih slabiji usisivači samo delimično pokupe. Zato je najbolje prvo ih "izvući" gumenom rukavicom ili četkom, a zatim koristiti usisivač sa užim nastavkom i, idealno, nastavkom sa rotirajućom četkom.

Posebnu pažnju treba obratiti na spojeve između sedišta, ivice podnih obloga, prostor ispod sedišta i bočne delove prtljažnika. Upravo se tamo nakuplja najviše dlaka koje na prvi pogled ne vidimo. Ako su sedišta od tkanine, dobro je usisavati u više smerova. Kod kožnih ili presvlaka od veštačke kože posao je lakši, ali treba paziti da se ne koriste grube četke koje mogu oštetiti površinu.

Trikovi koji stvarno pomažu

Za tvrdokorne dlake može pomoći lagano prskanje površine mešavinom vode i vrlo male količine omekšivača. Time se smanjuje statički elektricitet, pa se dlake lakše odvajaju od tkanine. No sa tim ne treba preterivati: površina mora biti tek blago orošena, nikako mokra.

Kako najlakše očistiti automobil od dlaka kućnih ljubimaca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Još jedan praktičan trik je korišćenje balona ili gumene brisače za stakla. Statički elektricitet i guma mogu pomoći pri skupljanju sitnih dlačica koje ostaju nakon usisavanja. Za prtljažnik su posebno korisne čvršće gumene četke jer podnose veći pritisak i lakše izvlače dlake iz grubljih vlakana.

Nakon uklanjanja dlaka, unutrašnjost automobila dobro je provetriti. Ako se oseća miris ljubimca, bolje je očistiti tekstilne površine blagim sredstvom namenjenim automobilskim enterijerima nego samo prikriti miris mirisnim osveživačem.

Prevencija je pola posla

Najlakši način borbe protiv dlaka u automobilu jeste sprečiti da se one uopšte zavuku u presvlake. Za pse je vrlo korisna zaštitna navlaka za zadnju klupu ili prtljažnik, a za manje ljubimce transportni boks. Osim što štite enterijer, takva rešenja pomažu i sigurnijoj vožnji.

Kako najlakše očistiti automobil od dlaka kućnih ljubimaca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Pre dužeg puta ljubimca je dobro iščetkati, posebno u periodima jačeg linjanja. U automobilu se isplati držati malu četku, lepljivi valjak i staro ćebe koje je lako oprati. Nakon vožnje dovoljno je odvojiti nekoliko minuta za brzo čišćenje, jer što dlake duže ostanu u automobilu, to ih je teže ukloniti.

Na kraju, najvažnije pravilo je jednostavno: ne čekajte da se dlake nakupe. Redovno, kratko čišćenje puno je efikasnije od povremenog velikog čišćenja, a automobil će duže izgledati uredno - čak i ako je vaš četvoronožni saputnik čest putnik.

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