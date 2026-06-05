da li ste znali?

da li ste znali?

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Arhivski snimak jednog enterijera iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije verno dočarava estetiku koja je krasila prosečno domaćinstvo tog vremena. Centralni deo dnevnog boravka uglavnom su zauzimali skromni televizijski prijemnik, glomazna garnitura za sedenje sa foteljama i regal ispunjen literaturom, dok je raskošan tepih davao prostoru prepoznatljivu toplinu.

Ipak, korisnicima interneta je za oko zapao jedan specifičan predmet smešten tik uz kauč – pisaća mašina. Ova mašina je kod mnogih pokrenula talas nostalgije i vratila ih u dane kada je udaranje po dirkama i papiru predstavljalo svakodnevicu, znatno pre nego što su personalni računari i prenosivi laptopovi preuzeli primat u kućama.

Pisaća mašina danas vredi blizu 700 evra Foto: Printscreen/Facebook/Nostalgija

Slika je svetlost dana ugledala na Fejsbuk stranici pod nazivom "Nostalgija" i u rekordnom roku je prikupila mnoštvo reakcija, s obzirom na to da ovakvi istorijski kadrovi i danas mame osmehe, ali i svedoče o nekim manje komplikovanim vremenima.

Retro gedžet kao unosan kolekcionarski predmet

Interesantno je da su pisaće mašine doživele renesansu i da su danas izuzetno popularne među kolekcionarima, kao i ljubiteljima starinskog dizajna i unutrašnjeg uređenja. Na platformama za trgovinu polovnom robom, njihova tržišna vrednost varira u zavisnosti od očuvanosti i rariteta.

Za bazične i masovno proizvodene modele potrebno je izdvojiti od oko 5.000 dinara, dok vrednost unikatnih, besprekorno očuvanih i traženih serija renomiranih svetskih fabrika dostiže cifru i do 700 evra. Na taj način, aparat koji je nekada bio bazični deo opreme svakog doma danas ima status kulturnog i istorijskog obeležja jedne epohe.

Pisaća mašina danas vredi blizu 700 evra Foto: Profimedia

Ova objava je momentalno pokrenula lavinu diskusija na mrežama, jer pogledi u prošlost i dalje bude duboka osećanja i uspomene na skromniji tehnološki period, u kojem su ljudi, uprkos manjku modernih uređaja, uspevali da pronađu više slobodnih trenutaka za međusobnu bliskost, razgovore i druženje.

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