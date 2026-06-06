Kako napraviti zamku za komarce od plastične flaše i namirnica

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Ubodi komaraca praćeni su iritantnim svrabežom, lokalnim crvenilom i blagim kožnim upalama. Sa stanovišta medicine, ova pojava je direktna posledica belančevina iz pljuvačke insekta koje stopiraju koagulaciju krvi, što momentalno aktivira odbrambeni mehanizam našeg organizma.

Iz tog razloga, sve veći broj ljudi teži ekološkim i prirodnim metodamazaštite, izbegavajući industrijske repelente i agresivne hemijske preparate.

Kako napraviti zamku za komarce od plastične flaše i namirnica Foto: Shutterstock

Kao jedna od najefikasnijih alternativnih metoda izdvojio se domaći mamac koji se izrađuje pomoću obične plastične ambalaže, kvasca i šećera. Mehanizam delovanja je krajnje logičan: kombinovanjem šećera i kvasca otpočinje proces vrenja, čiji je nusproizvod ugljen-dioksid. Upravo je ovaj gas glavni putokaz koji komarci prate kako bi locirali plen, s obzirom na to da nepogrešivo detektuju ljudski izdisaj.

Vodič za pripremu ekološkog mamca

Za izradu ovog efikasnog mehanizma potrebno je obezbediti sledeće komponente:

Plastična ambalaža zapremine od 1.5 do 2 litra

200 mililitara umereno tople vode

2 do 3 supene kašike šećera

1 čajna kašičica dehidriranog suvog kvasca

Postupak zahteva da se gornja trećina flaše odseče i pozicionira naopako, u obliku levka usmerenog ka dnu - ova konstrukcija omogućava insektima nesmetan ulazak, ali im u potpunosti blokira izlaz. Preporučljivo je spoljašnjost posude obmotati tamnim papirom ili komadom platna, jer mračna sredina produžava produktivnost samog procesa fermentacije.

Strategija postavljanja i održavanje

Najveći propust koji možete napraviti jeste lociranje flaše u neposrednoj blizini garniture za sedenje, trpezarijskog stola ili ležaja. Budući da oslobođeni ugljen-dioksid magnetski privlači krvopije, pogrešno pozicioniran mamac će ih samo dovesti pravo do vas.

Proces vrenja uglavnom zadržava stabilnost nekoliko dana, mada visoke letnje temperature mogu ubrzati kvarenje baze. Sadržaj je potrebno zameniti novim onog trenutka kada primetite odsustvo penušanja, kada miris postane previše intenzivan ili kada uočite pad efikasnosti u hvatanju insekata.

Kako napraviti zamku za komarce od plastične flaše i namirnica Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Idealne lokacije za pozicioniranje su:

Na udaljenosti od 2 do 4 metra od zone u kojoj boravite

Unutar baštenskog zelenila ili u zamračenim ćoškovima terase

Na mestima gde je registrovana najveća koncentracija insekata

Pored prozorskih okna, ali podalje od kreveta ili fotelja

Ukoliko u stambenom prostoru borave mala deca ili kućni ljubimci, posudu treba smestiti na stabilnu podlogu kako ne bi došlo do prevrtanja lepljive tečnosti.

Kako napraviti zamku za komarce od plastične flaše i namirnica Foto: Profimedia

Ova metoda ne može samostalno rešiti problem najezde na otvorenom prostoru velikih dimenzija. Ukoliko u dvorištu postoje otvoreni rezervoari sa vodom, neprohodni sistemi oluka ili stajaće barice, insekti će nesmetano nastaviti sa reprodukcijom. Zbog toga eliminacija svih izvora ustajale vode ostaje bazični i najvažniji korak u uspešnoj kontroli ovih štetočina.

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