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Jun donosi energiju novih početaka, zatvaranja starih poglavlja i oslobađanja od tereta koji su se mesecima, pa čak i godinama, vukli za mnogima. Dok će neki horoskopski znakovi i dalje analizirati prošle događaje i preispitivati donesene odluke, drugi će napokon pronaći snagu da krenu dalje. Za njih će ovaj mesec biti prilika za emocionalno isceljenje, važne odluke i oslobađanje od svega što ih je sputavalo. Evo koji će znakovi u junu konačno ostaviti prošlost iza sebe.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi su poznati po tome da se teško opraštaju od uspomena. Često se vraćaju starim ljubavima, propuštenim prilikama ili rečima koje nikada nisu izgovorili. Međutim, tokom juna mnogi pripadnici ovog znaka shvatiće da ih upravo stalno okretanje prošlosti sprečava da uživaju u sadašnjosti.

Pred njima je period u kojem će konačno prihvatiti da neke stvari nisu bile suđene te da ne mogu promeniti ono što se već dogodilo. Upravo će ih to prihvatanje osloboditi emocionalnog tereta i otvoriti prostor za nove ljude, iskustva i prilike.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije retko zaboravljaju. Bilo da je reč o ljubavnim razočaranjima, izdaji prijatelja ili poslovnim nepravdama, sve ostaje negde pohranjeno u njihovom sećanju. Ali jun im donosi priliku da prestanu živeti kroz stare rane.

Mnogi će se suočiti sa istinom da ih ogorčenost više iscrpljuje nego osobe ili situacije koje su ih povredile. Upravo zato mogli bi doneti odluku da oproste, ne zbog drugih, nego zbog sopstvenog mira. Taj korak doneće im osećaj slobode kakav dugo nisu osetili.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi su poslednjih meseci mnogo razmišljali o odlukama koje su doneli u prošlosti. Neki su se pitali jesu li odabrali pravi posao, drugi jesu li ostali u pravoj vezi, a treći jesu li propustili neku važnu priliku.

Jun im donosi jasniju perspektivu. Umesto žaljenja za onim što je moglo biti, usmeriće se na ono što još mogu ostvariti. Shvatiće da budućnost ne zavisi od starih grešaka, nego od poteza koje povlače danas. Upravo će ih takav način razmišljanja podstaći na važne promene.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije često deluju kao da ih prošlost ne opterećuje, no iza njihove nezavisne spoljašnjosti često se kriju nedovršene priče i emocije koje nikada nisu u potpunosti obradili. Tokom juna mogli bi doživeti niz situacija koje će im pomoći da konačno zatvore jedno važno poglavlje.

Bilo da je reč o bivšoj ljubavi, starom prijateljstvu ili životnom periodu koji ih je obeležio, napokon će osetiti da su spremni krenuti dalje. Sa tom spoznajom dolazi i veći osećaj optimizma te želja za istraživanjem novih mogućnosti.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe su među najosetljivijim znakovima Zodijaka i često nose uspomene puno duže nego što bi želele. U junu će, međutim, osetiti kako se njihov pogled na prošlost menja. Umesto tuge ili nostalgije, počeće osećati zahvalnost za lekcije koje su naučile.

To ne znači da će zaboraviti ono što su proživele, već da će konačno prestati dopustiti tim iskustvima da određuju njihov sadašnji život. Takva unutrašnja promena doneće im osećaj mira i otvoriti vrata novim počecima.

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