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Dnevni horoskop za 6. jun. Evo šta sve pripadnike Zodijaka očekuje ove subote.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše polje inostranstva je prikazano kroz uspeh u saradnji sa stranim kompanijama. Napredak u karijeri. Očekuje vas obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti. Razmislite da li želite da pokušate ponovo. Odlično se osećate.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Napredak u poslovanju i na finansijskom planu. Poseban uspeh očekuje one koji se bave trgovinom i sarađuju sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Pred vama je lep i harmoničan period. Osetljivost grla. Izbegavajte hladna gazirana pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše polje poslovne komunikacije i saradnje najavljuje vam period prosperiteta. Proširićete krug saradnika. Očekuje vas važan razgovor s partnerom. Planete vam pružaju podršku da ostvarite plan o zajedničkoj budućnosti. Glavobolja praćena migrenom.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešno ćete rešiti dugotrajan pravni problem ili će vam poći za rukom da sredite spornu dokumentaciju. Finansijski dobitak. Imate osećaj da vas partner ne razume, to u vama stvara nezadovoljstvo. Porazgovarajte o tome. Prehlada, moguć i stomačni virus.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešna saradnja sa inostranstvom i veliki korak napred u vašim poslovnim poduhvatima. Finansijski uspeh. Novo poglavlje na ljubavnom planu. Poznanstvo s jednim Ovnom ili Vagom može se pretvoriti u ozbiljnu vezu. Smanjite konzumaciju alkoholnih pića.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešno ćete privesti kraju rad na dugoročnom projektu. Očekuje vas potpisivanje novog ugovora. Razmišljate o zasnivanju porodice i veoma ozbiljno shvatate vezu u kojoj se nalazite. Novo poglavlje u ljubavi. Odlično se osećate, vrlo ste aktivni, radite na sebi.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Novi elementi u radnom okruženju ili promena radnog mesta. Mogući su unapređenje i finansijski dobitak. Između vas i partnera zapalio se stari žar. Sledi dalja harmonizacija vašeg odnosa. Glavobolja. Moguća je jača prehlada.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Akcenat u ovom periodu je na unapređenju finansijske situacije. Uspeh za sve one koji se bave trgovinom, turizmom i nekretninama. Izazov tajne ljubavi potpuno vas je obuzeo. Pa ipak, čuvajte se skandala. Nervoza, napeti ste zbog nesređenih emotivnih odnosa.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Došao je pravi trenutak za vas. Napredak u karijeri. Uspešno ćete rešiti stari problem između vas i partnera. Sledi dalje poboljšanje veze. Počinjete da planirate i zajedničku budućnost. U organizmu vam se zadržava voda. Obratite se lekaru radi ispitivanja.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas veoma važan poslovni razgovor iza zatvorenih vrata. Ne ulazite u rizične poslove, naročito sa sumnjivim i nepoznatim osobama. Nesporazumi u okviru porodice. Nalazite se pred izazovom da prevaziđete nesuglasice s partnerom. Bolovi u kolenima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovna saradnja s prijateljima može vam doneti znatan napredak na finansijskom planu. Napredak i u karijeri. Poboljšanje kvaliteta vaše veze s partnerom doneće vam zadovoljstvo. Osećate se emocionalno ispunjeno. Slaba cirkulacija, naročito periferna.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

U vašem polju karijere dolazi do ekspanzije, očekuju vas veliki uspeh i proširenje poslovne saradnje. Finansijski dobitak. Zbližićete se s jednom osobom koja vam se odavno dopada. Veče vam donosi romantičan sastanak. Problem sa sinusima, pomoći će vam inhalacija.