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Rej Knopik (31) i njen verenik Deklan Nori (31) kupili su napuštenu kuću u Troini nakon što su se tokom lokdauna zbog kovida prijavili na takmičenje za samo 1 evro. Par iz Kanbere u Australiji upoznao se u Italiji u martu 2018. godine dok su bili na odmoru i kažu da su osetili trenutnu povezanost sa sicilijanskim gradićem u kojem se nekretnina nalazila.



Dve godine kasnije, Rej i Deklan su pobedili 60.000 kandidata za šansu da kupe trošnu kuću u gradu u kojem su se zaljubili.

Sada, nakon godina planiranja i ponovnih poseta, par se priprema da renovira imanje u dom koji odražava njihovu sopstvenu viziju, dok istovremeno slavi njihovu povezanost sa Italijom. Procenjuju da će renoviranje koštati najmanje 50.000 evra.

Rej Knopik Foto: instagram.com/_alltherae

Rej, koja poseduje malu marketinšku firmu, rekla je: „Tokom kovida, Australija je bila pod strogim lokdaunom. Nismo mogli da napuštamo svoje domove i bili smo očajni što ne možemo da putujemo. Deklan i ja smo se upoznali u Italiji i ona je za nas uvek bila zaista važno mesto. Takođe imam italijansko poreklo i uvek sam osećala snažnu želju da se ponovo povežem sa tim delom svog identiteta. Naučila sam italijanski i živela tamo ranije, tako da je posedovanje nečega u Italiji uvek bilo san.”

Pošto je mnogo ljudi tokom pandemije bilo zaglavljeno u kućama, par je provodio sate gledajući video-snimke o putovanjima na internetu. Počeli su dublje da istražuju svet putovanja kada su naišli na članak o kućama za jedan evro.

Rej je rekla: „Počeli smo da gledamo te video-snimke o sporom putovanju gde ljudi šetaju gradovima sa 'GoPro' kamerom. Na kraju smo ulazili sve dublje i dublje u taj svet i počeli da posmatramo mala sela. Onda smo naišli na Troinu i pronašli članak o kući za jedan evro. Pomislili smo da vredi pokušati.”

Par je podneo prijavu u kojoj je objasnio svoju povezanost sa Italijom i svoje planove za nekretninu.

Rej je rekla: „Počela sam da učim italijanski kada sam imala 20 godina, a takođe sam neko vreme živela u Firenci zbog studija – i samo sam želela da povratim nasleđe svojih predaka. Oni su bili primorani da odu u SAD i tamo su loše postupali prema njima kada su stigli i to je razlog zašto niko iz moje porodice ne govori italijanski. Ono što je usledilo bio je proces koji je trajao godinu dana i uključivao intervjue, telefonske pozive i video-razgovore sa lokalnim zvaničnicima. Nedelje su se pretvorile u mesece. Bilo je intervjua ovde, govornih poruka tamo, 'Fejstajm' poziva i mnogo pitanja. Onda su, otprilike godinu dana kasnije, rekli: 'Pobedili ste. Da li biste želeli sada da vidite kuću?'”

Par je odmah rezervisao karte 13. maja 2022. i odleteo u Italiju 23. junа 2022. godine. Ali nije samo nekretnina osvojila njihova srca.

Rej je rekla: „Vozite se kroz ove doline usred Mediterana i odjednom se pojavljuje ovaj zamak na nebu. Penjete se, penjete i penjete dok ne stignete do grada. Bilo je apsolutno prelepo. Kada je vedar dan, vidi se sve do mora. Pre nego što su uopšte otvorili ulazna vrata, već smo odlučili da ćemo je kupiti, samo na osnovu te vožnje ka gradu.”



Uprkos bagatelnoj kupovnoj ceni, Rej kaže da postoji velika zabluda o čuvenim italijanskim kućama od 1 evra. Rekla je da je najveći nesporazum to što ljudi misle da su one u suštini besplatne, ne shvatajući koliko je truda i novca potrebno da bi se osposobile za život. Rekla je:

„Poenta svega jeste da se pomogne obnova sela i vrati život u zajednice. Zapravo bih bila šokirana da nekoj kući nije potreban rad. Naša kuća je bila prazna oko 50 ili 60 godina. Bila je očišćena i bezbedna, ali je bilo očigledno da decenijama niko nije živeo tamo.”

Par je prvobitno procenio da će potrošiti oko 50.000 evra na renoviranje imanja. Ali njihove ambicije su porasle, žele da to bude gostoljubivo mesto u kojem će cela njihova porodica uživati u svojim „sicilijanskim korenima” i da prostor prepune „umetnošću i lepotom”.



Rej je rekla: „U početku smo samo želeli da je učinimo useljivom. Sada dizajniramo nešto što je potpuno naše. Budžet se stalno menja jer smo shvatili da želimo da to bude mesto naših snova. Zaista pokušavamo da razmišljamo na veliko i možda ćemo čak otvoriti naš zadnji zid.”



Od kupovine nekretnine 2022. godine, par je postao redovan gost u Troini i kažu da su ih lokalni stanovnici srdačno prihvatili.

Rej je rekla: „To nam je potpuno promenilo živote. Sprijateljili smo se sa velikom grupom mladih, ambicioznih Sicilijanaca i oni su nas zaista prihvatili. Venčavamo se na Siciliji u avgustu i oko 30 tih prijatelja će biti tamo. Osećamo se kao da smo postali deo zajednice.”

Kuća je možda koštala samo jedan evro, ali Rej kaže da ono što su dobili vredi mnogo više. Dodala je: „Ovo je počelo kao san tokom lokdauna. Sada je to postalo ogroman deo naših života i naše zajedničke budućnosti.”