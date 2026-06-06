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Kada je reč o ljubavnim odnosima, prvi susret često ima važnu ulogu. Način na koji se osoba ponaša, razgovara i pokazuje interesovanje može uticati na to da li će se kontakt nastaviti.

Prema astrolozima, pojedini horoskopski znaci lakše privlače pažnju na početku poznanstva. Među njima se najčešće izdvajaju Lav, Vaga i Škorpija.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lav je horoskopski znak koji se povezuje sa samopouzdanjem, otvorenošću i potrebom za pažnjom. Osobe rođene u ovom znaku često ostavljaju snažan prvi utisak jer umeju da pokrenu razgovor i stvore prijatnu atmosferu.

Lavovi se u ljubavi često opisuju kao osobe koje partneru pružaju pažnju i podršku. Njihova prednost je sposobnost da drugoj osobi podignu samopouzdanje kroz komplimente i jasne znake naklonosti.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaga je znak koji se povezuje sa odnosima, komunikacijom i potrebom za skladom. Osobe rođene u ovom znaku često vode računa o prvom utisku i načinu na koji se predstavljaju drugima.

Prema astrolozima, Vage imaju izražen osećaj za ravnotežu u odnosima. One uglavnom izbegavaju sukobe i trude se da komunikacija bude prijatna i smirena.

Vaga može lako da privuče osobe koje cene stabilnost, poštovanje i ravnopravan odnos. Njena prednost je u pažljivoj komunikaciji i interesovanju za drugu osobu.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpija se često opisuje kao znak snažnog prisustva i izražene sposobnosti da primeti detalje. U ljubavnim odnosima, ovaj znak se povezuje sa intenzitetom, lojalnošću i potrebom za dubljom povezanošću.

Škorpije ne važe za znak koji lako ulazi u površne odnose. Kada razviju poverenje, mogu biti veoma posvećene i zaštitnički nastrojene prema partneru.

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