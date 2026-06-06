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Zmije kod mnogih ljudi izazivaju strah, čak i kada ih vide samo na fotografiji. Susret uživo, naročito u dvorištu, šupi ili blizu kuće, za većinu je neprijatno iskustvo.

Ipak, stručnjaci objašnjavaju da zmije najčešće ne dolaze blizu ljudi zato što ih napadaju, već zato što traže sklonište. Posle kiše, naročito kada zahladi ili se zemlja natopi vodom, pojedine vrste mogu da se pomere ka suvim i mirnijim mestima.

Većina zmija koje žive u našim krajevima nije opasna za ljude, a samo manji broj vrsta je otrovan. Ipak, oprez je uvek potreban, posebno ako se u blizini nalaze deca ili kućni ljubimci.

Foto: Kurir Televizija

Zašto se pojavljuju posle kiše

Mnogi misle da kiša udaljava zmije od naseljenih mesta, ali se u praksi može dogoditi suprotno. Kada im stanište postane vlažno, hladno ili nepogodno, zmije traže suvo mesto na kojem mogu da se sakriju i sačuvaju telesnu temperaturu.

Bronte Hilen, koja vodi službu za hvatanje divljih životinja u Novom Južnom Velsu, objašnjava da se zmije tokom kiše ponašaju slično ljudima.

„One su iste kao mi. Niko ne želi da bude napolju na kiši. Zato će zmije potražiti najudobnije mesto koje mogu da nađu, recimo šupu ili prostor ispod kuće.“

Prema njenim rečima, ako se zmija pojavi u dvorištu tokom ili odmah posle kiše, najverovatnije ne traži kontakt sa ljudima, već privremeno sklonište.

Foto: blickwinkel/Trapp, blickwinkel / Alamy / Profimedia

„Kada hladna kiša prođe i pojavi se sunce, zmije će želeti da nastave dalje.“

Gde se najčešće kriju

Posle kiše zmije najčešće biraju mesta koja su suva, zaklonjena i mirna. To mogu biti šupe, garaže, podrumi, gomile drva, prostor ispod stepenica, delovi ispod kuće, kao i pukotine u zidovima ili temeljima.

U dvorištu se mogu zadržati u visokoj travi, ispod kamenja, dasaka, starih predmeta, saksija ili baštenskog alata. Privlače ih mesta na kojima mogu da se sakriju, ali i ona gde ima plena, poput žaba, miševa i drugih sitnih životinja.

Kiša često izvuče žabe i glodare na otvoreno, pa zmije mogu da se kreću za hranom. Zbog toga se ponekad čini da ih ima više posle pljuskova, iako vremenski uslovi sami po sebi nisu uvek pouzdan pokazatelj njihove pojave.

Zmije uglavnom izbegavaju ljude

Foto: Instagram Printscreen/Eko_gradac

Stručnjaci naglašavaju da zmije najčešće ne žele kontakt sa čovekom. One će, ako imaju mogućnost, pobeći ili se sakriti. Problem nastaje kada se osećaju ugroženo, kada ih neko dira, pokušava da ih otera štapom ili slučajno nagazi.

U suvim i toplim danima zmije se obično ponašaju drugačije. Ujutru se mogu grejati na suncu, tokom dana su aktivnije, a za vreme najvećih vrućina povlače se u hlad, pukotine, kamenjare ili gustu vegetaciju.

Kiša menja taj ritam jer zmije brže gube telesnu temperaturu i traže toplije, suvlje zaklone. Zato se mogu naći bliže kućama, naročito ako u dvorištu ima mnogo skrivenih mesta.

Šta uraditi ako vidite zmiju

Ako primetite zmiju u dvorištu, najvažnije je da joj ne prilazite i da je ne pokušavate sami uhvatiti. Ne treba je dirati, gurati, gađati niti pokušavati da se utvrdi da li je otrovna.

Najbolje je da se polako udaljite, sklonite decu i kućne ljubimce i pratite gde se zmija kreće sa bezbedne udaljenosti. Ako se nalazi daleko od kuće, najčešće će sama otići kada se uslovi promene.

Ipak, ako je zmija ušla u kuću, šupu, garažu ili je preblizu ljudi i životinja, potrebno je pozvati stručnu službu za bezbedno uklanjanje.

„U većini slučajeva neće proći mnogo vremena, pre nego što nastavi svojim putem“, navodi Bronte Hilen.

Kako smanjiti rizik u dvorištu

Da bi se smanjila mogućnost da se zmije zadržavaju u blizini kuće, važno je redovno kositi travu, uklanjati gomile granja, drva i starih predmeta, kao i zatvoriti pukotine kroz koje mogu da se zavuku.

Hranu za kućne ljubimce ne treba ostavljati napolju, jer može privući glodare, a glodari zatim privlače zmije. Dvorište treba održavati preglednim, posebno oko šupa, garaža i ulaza u kuću.

Video: Zmija u Čačku