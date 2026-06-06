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Dugi letovi za mnoge putnike znače samo jedno - pokušaj da se makar malo odspava do odredišta. Međutim, položaj u kojem zaspite u avionu nije samo pitanje udobnosti. Neke navike mogu biti nehigijenske, neprijatne za druge putnike, ali i potencijalno opasne.

Na najčešće greške upozorila je bivša stjuardesa Barbara Bačilijeri, koja je 14 godina radila kao članica kabinskog osoblja. Ona je objasnila da putnici tokom leta često biraju položaje koji deluju praktično u trenutku, ali u slučaju turbulencije ili prolaska kabinskog osoblja mogu da naprave ozbiljan problem.

Ne spavajte na podu aviona

Stjuardese Foto: Zorana Jevtić

Jedno od osnovnih pravila jeste da se nikada ne spava na podu aviona. Iako nekima tokom dugog leta može delovati primamljivo da se spuste na tepih i ispruže noge, to je loša ideja iz više razloga.

Pre svega, pod aviona nije čist prostor. Kroz kabinu tokom dana prolazi veliki broj putnika, a tepih se ne može temeljno očistiti između svakog leta. Osim higijenskog problema, postoji i bezbednosni rizik - osoba koja leži na podu ne može pravilno da veže sigurnosni pojas.

Bačilijeri naglašava da putnici, čak i kada spavaju, treba da budu vezani, jer neočekivane turbulencije mogu nastati bez upozorenja.

Glava ne sme biti u prolazu

Još jedna greška je spavanje sa glavom nagnutom ka prolazu. Putnik u tom položaju može lako da bude udaren kolicima za posluženje ili da smeta kabinskom osoblju i drugim putnicima.

Stjuardesa objasnila šta znači šifra abp tokom leta Foto: Shutterstock

„Nemojte spavati ležeći s glavom u prolazu. Stjuardese vas mogu slučajno gurnuti dok prolaze s kolicima“, objasnila je bivša stjuardesa.

Isto važi i za raširene ruke preko naslona ili položaje u kojima telo izlazi iz prostora sedišta. Takvo spavanje nije bezbedno, a može biti neprijatno i za putnike koji sede pored vas.

Opasni trikovi sa društvenih mreža

Posebno su problematični saveti koji se šire društvenim mrežama, poput vezivanja sigurnosnog pojasa oko gležnjeva kako bi se noge podigle. Stručnjaci upozoravaju da je to opasno.

Sigurnosni pojas je napravljen da stoji nisko i čvrsto preko kukova. Samo tako može da pruži zaštitu tokom turbulencije ili naglog pomeranja aviona. Svaka druga upotreba pojasa može povećati rizik od povreda.

Foto: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

Bačilijeri upozorava i da putnici ne bi trebalo da spavaju „po dvoje“ u jednom sedištu. Takvo ponašanje nije samo neudobno, već i nebezbedno, jer pojas ne može pravilno da zaštiti obe osobe.

Ne naslanjajte glavu na stočić

Spavanje sa glavom na stočiću ispred sedišta takođe nije najbolja opcija. Osim što takav položaj može biti neprijatan za vrat i leđa, stočići u avionu nisu među najčistijim površinama.

Putnici ih koriste za hranu, piće, telefone, knjige i razne lične stvari, a ne čiste se uvek detaljno između letova. Zbog toga nije preporučljivo naslanjati lice direktno na njih.

Stjuard Tomi Ćimato dao je sličan savet i za prozore. Kako kaže, ne treba naslanjati glavu na prozor jer tu površinu tokom leta dodiruje mnogo ljudi, a nije sigurno koliko je temeljno očišćena pre ulaska novih putnika.

Budite budni tokom poletanja i sletanja

Saveti za udobno putovanje Foto: Shutterstock

Kabinsko osoblje savetuje putnicima da ne spavaju tokom poletanja i sletanja. Te dve faze leta smatraju se najkritičnijim, pa je važno da putnici budu budni, prisebni i svesni okruženja.

Stjuardesa Ale Pedroza ističe da putnici u tim trenucima treba da budu „potpuno svesni i budni“ u slučaju da dođe do vanredne situacije ili potrebe za evakuacijom.

Ako je osoba ošamućena od sna, njena reakcija može biti sporija. U avionu to ne utiče samo na nju, već i na druge putnike, jer je u hitnim situacijama važna brza i organizovana reakcija svih u kabini.

Pojas treba da ostane vezan

Ako odlučite da spavate tokom mirnog dela leta, važno je da pojas ostane vezan. Najbolje je da bude zakopčan preko ćebeta, kako bi kabinsko osoblje moglo da vidi da ste vezani i da vas ne budi tokom provere.

Neočekivane turbulencije mogu nastati i kada nema najave. Zbog toga je vezan pojas najjednostavnija mera zaštite, čak i kada znak za vezivanje nije uključen.

Foto: Richard Šemík / Panthermedia / Profimedia

Priprema za dug let

Bačilijeri savetuje putnicima da se za dug let pripreme unapred. Preporučuje da pre putovanja skinu filmove, serije ili muziku na telefon ili tablet, jer sistem za zabavu u avionu ne mora uvek da radi.

Korisno je poneti i grickalice ili sendvič, naročito na dugim letovima, jer posluženje može biti odloženo ili prekinuto zbog turbulencije. Kada je reč o tečnostima u ručnoj prtljazi, boce je dobro staviti u zaštitne kese kako bi se sprečilo curenje.

Pravila važe i za kabinsko osoblje

Bačilijeri je otkrila i da kabinsko osoblje mora da poštuje stroga pravila dok je u uniformi. Kako je navela, ljubljenje i javno pokazivanje nežnosti su zabranjeni, kao i pušenje, uključujući elektronske cigarete.

Članovima posade nije dozvoljeno ni konzumiranje alkohola, a postoje pravila i o ponašanju na izlazu za ukrcavanje. Prema njenim rečima, čak ni ispijanje kafe na tom mestu nije dozvoljeno.

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