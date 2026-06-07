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Dnevni horoskop za 7. jun. Detaljan astrološki plan za sve pripadnike Zodijaka Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u sedmici.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neizvesnost i nepredviđena prepreka mogu vam danas stvoriti zastoj u poslovanju. Problem ćete prevazići timski, zajedničkim snagama. Obnavljanje veze sa osobom do koje vam je i dalje stalo može najaviti nastavak ljubavne priče. Problemi s vidom, promenite dioptriju.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Aspekti u vašem polju platnog prometa najavljuju vam povećani obim posla i obrt novca. Finansijski napredak. Dopada vam se jedna osoba s posla. Uživate posebnu podršku planeta da načinite prvi korak. Promenite režim ishrane, jer vas muče stomačni problemi.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Unapređenje i pohvale za uspešno završen projekat i početak rada na novom radnom zadatku. Uživate popularnost među saradnicima. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju vezu i u svemu tražite krajnju svrhu. Moguća je formalizacija odnosa. Variranje pritiska.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poseban uspeh očekuje Rakove koji rade u oblasti uslužnih delatnosti i sarađuju sa inostranstvom ili se bave turizmom. Finansijski napredak. Početak nove veze sa osobom u znaku Jarca ili Bika. One koji su u vezi očekuje zbližavanje. Više se krećite.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Veliki napredak u karijeri očekuje Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima i prosvetom ili sarađuju s nekim iz inostranstva. Povećani priliv novca. Bogat društveni život i izlasci s prijateljima doneće vam novo poznanstvo. Veza s tom osobom može biti tajna. Više se odmarajte.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaš odnos sa saradnicima i nadređenima je sve bolji. Efikasno izvršavate radne zadatke, pa vas očekuju pohvale. Početak nove veze sa osobom koju poznajete preko posla. Ta veza može u početku biti tajna. Odlično se osećate, pozitivna energija vam vraća dobro raspoloženje.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko ste nezadovoljni trenutnim radnim mestom, uživate podršku planeta da napravite veliki preokret. Novi početak. Slobodne Vage očekuju brojni izlasci s prijateljima, pa tako mogu da upoznaju svoju srodnu dušu. Variranje pritiska.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pozitivna energija ispunjava vaše polje novca i to će vam doneti priliv finansija s više strana. Početak nove saradnje. Pred vama je novo poglavlje na ljubavnom planu. Ljubav na prvi pogled, jedan Bik ili Lav može vas oboriti s nogu. Gubitak apetita, neraspoloženje, melanholija. Ukoliko potraje, obratite se lekaru.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešan poslovni sastanak koji može rezultirati ugovorom o dugoročnoj saradnji. Uspeh u oblasti trgovine i turizma. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. Moguća je tajna veza. Naravno, razmislićete dobro pre no što se upustite u ovaj odnos. Opstipacija, promenite režim ishrane.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaši odnosi s nekim saradnicima danas mogu biti veoma napeti. Moguće su nesuglasice i nesporazumi. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Sledi period daljeg zbližavanja. Bolovi u vratu, ukočenost vratnog dela kičme.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pozitivna energija unaprediće kvalitet vaše poslovne komunikacije sa saradnicima i nadređenima. Uspešan dogovor. Zbližićete se sa osobom koja vam je do sada bila prijatelj. Pravi je trenutak za početak veze. Pokušajte da poboljšate svoje fizičko i mentalno zdravlje jogom.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Aspekti u vašem polju finansija mogu vam doneti nepredviđene izdatke. Oprez u rukovanju novcem. Pravi je trenutak da načinite prvi korak ka osobi koja vam se dopada. Očekuje vas romantičan izlazak. Pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.