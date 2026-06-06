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Rumunija ima jedinstvenu tradiciju da mladencima ne poklanja tostere ili peškire sa monogramom, već desetine hiljada evra!

Na kraju svakog venčanja, običaj je da se paru da najmanje 100 evra po osobi, ali u mnogim/većini slučajeva i mnogo više.

Jednan Amerikanac opisao je detalje koje je video na venčanju u Rumuniji i mnogi običaji se znatno razlikuju od onih u njegovoj domovini.

Novi trend na venčanjima zaludeo internet Foto: Adam van Bunnens / Alamy / Profimedia

"Sproveo sam anketu na svom storiju pitajući pratioce koja je najveća suma koju je neki par koji oni poznaju dobio na svom venčanju, i oko 30% odgovora je bilo preko 100.000 evra! Najveći pojedinačni poklon od jednog para bio je 20.000 evra (to je bilo od njihovih roditelja). Mislim da je ovaj običaj neverovatna pomoć mladencima da steknu prednost i odmah na početku braka pametno investiraju novac. Da li znate za neke druge običaje iz drugih zemalja koji su slični ovome? Baš me zanima", napisao je uz snimak sa venčanja na kojem je bio gost.

Rumunske svadbe su obično pravi maratoni teške ali ukusne hrane, beskrajnog plesa i vekovnih običaja koji će, u najmanju ruku, testirati vašu fizičku izdržljivost.

Kao jedan od najvažnijih događaja u životu, svadba obično zahteva mnogo planiranja i može izazvati dosta nedoumica kod gostiju, posebno kod onih koji nisu redovni na ovakvim manifestacijama.

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Tradicionalna rumunska svadba

One su najčešće u selima ili manjim gradovima, gde se ljudi striktno drže starih običaja. Oni obično poštuju staru tradiciju do srži i ne prihvataju mnogo modernih elemenata. Očekujte domaća jela (ponekad za stotine gostiju!), kao i lokalni bend koji svira tradicionalnu rumunsku muziku do jutra, dok ljudi neprestano igraju horu (rumunsko tradicionalno kolo). Zabavan deo? Dres-kod će verovatno ignorisati bar jedan gost koji se može pojaviti u svojoj omiljenoj sportskoj trenerci.

Očekujte opušteniju atmosferu, di-džeja ili živi moderni bend, mnogo zabavnih, jedinstvenih trenutaka tokom noći (plesovi, igre, nastupi gostiju) i opštu modernu, zabavnu noć.

U konceptu, i tradicionalne i moderne svadbe prate istu rutu, ali je pristup drugačiji, a očekivanja od gostiju su takođe drugačija. A sve obično počinje sa... Starea Čivila (Građansko venčanje). Kratako je, formalno i obično mu prisustvuju samo porodica i bliski prijatelji. Donesite cveće za mladu – ništa više se ne očekuje u ovom trenutku.

Normalno, mlada neće nositi svoju venčanicu za ovu priliku, ali i to može da varira. Dres-kod nije veoma strog, ali se ipak očekuje da dođete u elegantnoj odeći.

Ako dobijete pozivnicu samo za ovaj deo, ne očekuje se nužno da budete tamo (osim ako niste veoma blizak prijatelj ili član porodice), ali nikome neće smetati ako se pojavite. Nakon građanskog venčanja prave se fotografije sa gostima i, u zavisnosti od doba dana kada je ceremonija održana, svi idu ili pravo na crkveno venčanje, ili se sastaju u crkvi nekoliko sati kasnije (ovo drugo je češći slučaj, što omogućava mladi da se presvuče i obuče svoju prelepu venčanicu).

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Koliko novca treba da date?



Bliski prijatelji, porodica ili specijalni gosti na svadbi (kao što su kumovi, deveruše i tako dalje) očekuje se da daju više od običnih gostiju.

Iznos obično varira u zavisnosti od grada u kojem se svadba održava, mesta proslave i troškova koje su mladenci imali.

Nepisano pravilo je da vaš poklon mora barem da pokrije vaš deo troškova celog događaja. I, naravno, nikada nećete znati tačno koliki su troškovi, ali znajte da u većini pristojnih restorana danas cene same hrane i otvorenog bara počinju od 100 evra po gostu. A ima i dosta drugih troškova koji se sabiraju. Evo nekih smernica u pogledu toga koliko se danas očekuje da date:

Kao solo, redovan gost, 200 evra (ili 1.000 rona) trebalo bi da bude dovoljno za većinu modernih svadbi. Ako možete da priuštite više, to će biti cenjeno.

Ako ste blizak prijatelj ili dalji rođak, iznos koji se očekuje da date je bliži 300 evra i više.

Kumovi i bliski rođaci (obično roditelji) očekuje se da daju najviše – počevši od 1.000 evra, pa sve do 2.500–3.000 evra pa čak i više, posebno u slučaju kumova.