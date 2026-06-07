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Neke nedelje počnu napeto, sa mnogo obaveza, kašnjenja i sitnih problema koji kvare raspoloženje. Ipak, postoje periodi kada se stvari jednostavno poklope - razgovori idu lakše, prilike se pojavljuju u pravom trenutku, a osećaj da ste na dobrom putu postaje sve jači.

Prema astrološkim prognozama, naredna nedelja biće posebno povoljna za tri horoskopska znaka. Njima se smeše bolji dani na poslu, lepši trenuci u ljubavi i situacije koje mogu da im vrate veru u sopstvene odluke.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Lavovi ulaze u period u kojem će njihova energija konačno doći do izražaja. Biće primećeni, glasniji, sigurniji u sebe i spremniji da pokažu ono što znaju. Poslovno okruženje moglo bi da im donese lepe vesti, naročito ako su u prethodnom periodu ulagali mnogo truda, a nisu odmah videli rezultate.

Moguća je pohvala, novi dogovor, poziv za saradnju ili prilika da preuzmu projekat koji će ih izdvojiti od drugih. Lavovima će posebno prijati osećaj da ih drugi ozbiljno shvataju i da njihove ideje konačno dobijaju prostor koji zaslužuju.

Ni ljubav neće biti u drugom planu. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih brzo zaintrigirati, dok zauzeti ulaze u mirniji i topliji period sa partnerom. Razgovori će biti iskreniji, planovi jasniji, a sitni nesporazumi lakše rešivi.

Lavovi će narednih dana imati utisak da se nalaze na pravom mestu u pravo vreme.

Devica Foto: Shutterstock

Device će naredne nedelje osetiti veliko olakšanje. Ono što ih je pritiskalo, odlagalo ili nerviralo, polako počinje da se pomera sa mrtve tačke. Situacije koje su delovale zamršeno sada mogu dobiti jednostavnije rešenje.

Posebno povoljan period očekuje ih na polju finansija, organizacije i važnih životnih odluka. Device bi mogle da dobiju vest koju dugo čekaju, da završe obavezu koju su odlagale ili da konačno naprave plan koji im vraća osećaj kontrole.

Njihova preciznost i strpljenje sada mogu da se isplate. Sve ono što su radile tiho, bez mnogo buke i hvalisanja, može doneti rezultat.

U privatnom životu Device će želeti mir, sigurnost i ljude koji ih ne iscrpljuju. Zbog toga će im posebno prijati razgovori sa osobama koje ih razumeju i podržavaju. Naredna nedelja donosi im šansu da se rasterete i lakše dišu.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevi će biti među najvećim miljenicima zvezda. Njima naredna nedelja donosi pokret, lepe susrete, zanimljive pozive i osećaj da se svakodnevica konačno budi iz rutine.

Mogući su iznenadni planovi, kraća putovanja, novi kontakti ili poslovne prilike koje dolaze kroz razgovor, preporuku ili slučajan susret. Strelčevi će biti otvoreniji nego inače, a upravo ta spontanost može im doneti nešto dobro.

Njihov optimizam biće zarazan, pa će ih ljudi rado birati za društvo, saradnju i dogovore. Ako već neko vreme odlažu važan korak, sada je pravi trenutak da se pokrenu.

U ljubavi ih očekuje više lakoće. Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja im budi radoznalost, dok zauzeti mogu ponovo osetiti onu dozu uzbuđenja koja im je potrebna da bi odnos bio življi i lepši.

Naredna nedelja za Strelčeve može biti period dobrih vesti, novih početaka i odluka koje ih vode ka nečemu uzbudljivijem.

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