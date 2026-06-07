Slušaj vest

Hotel može da ima belu posteljinu, uredno složene peškire i kupatilo koje na prvi pogled blista, ali to ne znači da je svaki predmet u sobi jednako čist. Najveći problem obično nisu velike površine koje se lako vide, već sitnice koje dodiruje svaki gost, a koje se u žurbi najlakše preskoče.

Sobarice za sređivanje sobe često imaju vrlo malo vremena, pa se prioritet daje krevetu, kupatilu i podovima. Zbog toga predmeti poput daljinskog upravljača, prekidača, ukrasnih prekrivača, čaša ili aparata za kafu mogu da budu problematični, naročito u hotelima sa velikim prometom gostiju.

Daljinski upravljač

Foto: Shutterstock

Prva stvar koju mnogi uzmu u ruke čim uđu u sobu jeste daljinski upravljač. Upravo zato on važi za jedan od najrizičnijih predmeta u hotelskoj sobi. Koriste ga gotovo svi gosti, često posle jela, ulaska spolja ili korišćenja kupatila, a prostor između dugmića nije jednostavan za detaljno čišćenje.

Istraživanje predstavljeno na skupu Američkog društva za mikrobiologiju pokazalo je da su daljinski upravljači među najkontaminiranijim predmetima u hotelskim sobam

Prekidači, kvake i ručke

Foto: PIXEL to the PEOPLE/Shutterstock

Dok se daljinski često pominje, prekidači za svetlo, kvake, ručke od ormara, slavine i termostat ostaju u drugom planu. Ipak, to su upravo mesta koja se najčešće dodiruju, i to odmah po ulasku u sobu.

Ako putujete sa decom, starijim osobama ili osobama slabijeg imuniteta, dobro je da ove površine prebrišete čim uđete.

Ukrasni prekrivač i dekorativni jastuci

Bela posteljina se u hotelima uglavnom menja između gostiju, ali ukrasni prekrivači i dekorativni jastuci ne moraju da imaju isti tretman. Oni često služe više za izgled sobe nego za spavanje, pa se ne peru posle svakog gosta.

Na njih se spuštaju koferi, odeća, obuća, torbe, a nekada završe i na podu.

Čaše u kupatilu

Odgovor zavisi od toga gde je stajala i da li je bila poklopljena Foto: Shutterstock

Čaše koje stoje pored lavaboa deluju praktično, naročito za pranje zuba ili lekove, ali sa njima treba biti oprezan. Ako nisu zapakovane, ne možete znati da li su zaista oprane i dezinfikovane ili su samo isprane i obrisane.

Aparat za kafu i kuvalo za vodu

Aparat za kafu i kuvalo za vodu deluju kao lep hotelski dodatak, ali nisu uvek detaljno očišćeni između dva gosta. Problem nije samo u kamencu, već i u tome što se ne vidi kako su ih prethodni gosti koristili.

Kod aparata za kafu posebno treba obratiti pažnju na rezervoar za vodu, posudu za kapsule i delove koji ostaju vlažni.

Posuda za led

Foto: Shutterstock

Posuda za led spada u one predmete koje gosti koriste automatski, naročito leti. Ipak, ne bi trebalo u nju direktno sipati led ako nema jednokratnu plastičnu kesu ili ako niste sigurni da je posuda oprana.

U praksi se posude za led ponekad koriste i za stvari koje nemaju veze sa pićem, pa je najpametnije da tražite novu kesu, čistu posudu ili led direktno iz hotelskog bara.

Ogrtači i papuče

Hotelski ogrtač deluje kao znak luksuza, ali ni tu ne treba slepo verovati izgledu. Ako je ogrtač zapakovan, uredno složen i jasno deluje sveže oprano, verovatno nema razloga za brigu. Međutim, ako visi u ormaru bez zaštite, izgleda korišćeno ili ima miris parfema, vlage ili dima, bolje je da ga ne oblačite direktno na kožu.

Isto važi i za papuče. Jednokratne hotelske papuče su u redu ako su zatvorene u pakovanju, ali papuče koje su već otpakovane ne treba koristiti.

Video: Portofino hotel