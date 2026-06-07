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Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine predviđa da ćete postati pravi digitalni nomad ove nedelje. Čak i ako ne putujete, vaša komunikacija sa inostranstvom ili rad na novoj aplikaciji doneće vam neočekivanu popularnost. U ljubavi, slučajni susret u redu za kafu može da preraste u razmenu brojeva koja će vam ubrzati puls. Zauzeti Ovnovi otkrivaju novu zajedničku strast sa partnerom, verovatno vezanu za ekstremni sport ili neku modernu tehnologiju. Povedite računa o hidrataciji i donjem delu leđa. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ova nedelja juna rezervisana je za estetske promene u vašem domu. Osetićete potrebu da renovirate kutak u kojem provodite najviše vremena, a komad nameštaja koji slučajno pronađete na internetu, biće ključan. Na poslu, vaša upornost se isplati kroz bonuse koje niste očekivali. U ljubavi, mirisi igraju veliku ulogu. Neko će vas potpuno opčiniti svojim parfemom. Slobodni Bikovi mogu da uđu u romansu sa osobom koja se bavi finansijama. Pripazite na grlo i hladne napitke. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša glava je puna ideja koje zvuče kao naučna fantastika, ali su zapravo ostvarive. Na poslu ćete voditi važan timski sastanak koji će promeniti smer projekta. U ljubavi, neko koga ste smatrali "samo prijateljem" poslaće vam poruku koja se ne može drugačije protumačiti nego kao otvoreno flertovanje. Zauzeti Blizanci planiraju kratko, luksuzno putovanje. Izbegavajte prebrzu vožnju i budite oprezni u saobraćaju. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine nagoveštava da ćete imati neverovatno živopisne snove koji mogu da vam posluže kao inspiracija za posao. Vaša intuicija je toliko jaka, da ćete pogoditi ishod jednog važnog događaja pre nego što se on završi. Na finansijskom planu, stiže novac preko ženskog člana porodice. U ljubavi, povlačite se u svoj svet sa partnerom, uživajući u maratonu omiljenih serija i kuvanju. Slobodni Rakovi osetiće jaku hemiju sa osobom koja zrači mirom. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša harizma ove nedelje otključava i najčvršća vrata! Na poslu dobijate ponudu da budete lice nove kampanje ili da predstavljate firmu na velikom skupu. Finansijski priliv je povezan sa kreativnim radom koji ste radili u prošlosti. U ljubavi, očekujte javno iskazivanje naklonosti koje će vas ostaviti bez teksta. Slobodni Lavovi biće u centru pažnje na jednoj proslavi, gde će upoznati osobu iz iste profesije. Osećate višak energije, pa je pravo vreme za teretanu. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Fokus je na vašoj karijeri i dugoročnim ciljevima. Ove nedelje implementiraćete novi sistem organizacije koji će oduševiti vaše nadređene. Moguća je ponuda za promenu radnog mesta unutar iste firme, što vam donosi više slobode. U ljubavi, stabilnost vam je na prvom mestu. Razgovor o zajedničkoj budućnosti i investicijama učvrstiće vaš odnos sa partnerom. Slobodne Device privući će osobu koja je veoma ozbiljna i situirana. Obratite pažnju na varenje. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine kaže da je vreme za učenje novih veština. Možda ćete upisati kurs jezika ili se zainteresovati za filozofiju. Na poslu vas čeka saradnja sa ljudima koji nisu iz vašeg grada, što će vam proširiti vidike. U ljubavi, čari egzotike su prisutne. Možda vas partner iznenadi večerom u restoranu nacionalne kuhinje neke daleke zemlje. Slobodne Vage upoznaće nekoga preko edukativne platforme ili seminara. Smanjite unos šećera. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ove nedelje rešavate pitanje nasledstva, poreza ili nekog duga koji vas je opterećivao. Na poslu ulazite u duboku analizu i otkrivate propust koji je svima drugima promakao. Vaša moć zapažanja je vaša najveća snaga. U ljubavi, strast je na vrhuncu, ali pazite da posesivnost ne pokvari atmosferu. Jedan iskren razgovor u četiri oka rešiće sve sumnje koje ste imali. Slobodne Škorpije će privući misterioznu osobu koja se bavi istraživanjem ili psihologijom. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Partnerstva su u fokusu, bilo poslovna ili privatna. Potpisivanje novog ugovora donosi vam dugoročnu sigurnost. Na poslu ćete morati da pravite kompromise, ali oni će vam na kraju ići u prilog. U ljubavi, ako ste zauzeti, odnos prelazi na viši nivo. Možda je vreme za veridbu ili zajednički život? Slobodni Strelčevi će na jednom javnom događaju upoznati osobu koja će ih fascinirati svojom elegancijom i rečitošću. Osećate se odlično, samo vam je potrebno više sna. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo je nedelja posvećena zdravlju i efikasnosti. Uvešćete nove rutine koje će vam pomoći da budete produktivniji, a da se manje umarate. Na poslu ćete dobiti pohvale za preciznost i poštovanje rokova. Moguć je manji dobitak na igrama na sreću ili poklon od kolege. U ljubavi, svakodnevne sitnice postaju izvor velike sreće. Partner će vam pomoći u obavezama, što ćete veoma ceniti. Slobodni Jarčevi mogu naći ljubav preko posla ili u teretani. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša kreativnost ne poznaje granice ove nedelje. Pronaći ćete neobičan hobi koji će vas potpuno okupirati. Na poslu, predložite najluđu ideju koju imate jer će šefovi biti oduševljeni vašom hrabrošću! U ljubavi, čeka vas nedelja puna zabave, izlazaka i smeha. Slobodne Vodolije će se naći u društvu mlađe, inspirativne osobe koja će im promeniti pogled na svet. Zauzeti planiraju proširenje porodice ili novi zajednički projekat. Puni ste samopouzdanja. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nedeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine donosi vam fokus na privatnost i porodicu. Možda ćete odlučiti da ugostite prijatelje koje dugo niste videli i napravite nezaboravnu večeru. Na poslu, rad od kuće ili iz nekog mirnijeg okruženja donosi vam najbolje rezultate. U ljubavi, nostalgija je naglašena. Neko iz prošlosti bi mogao da vam se javi sa željom da se ponovo vidite. Slobodne Ribe osetiće privlačnost prema osobi koja je veoma brižna. Posvetite se meditaciji. Najbolji dani biće vam utorak i sreda.