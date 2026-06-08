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Dnevni horoskop za 8. jun. Šta znake očekuje na samom početku nedelje saznajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete uspešno rešiti neki pravni problem ili spornu situaciju u vezi s dokumentacijom. Neke vaše ideje neće naići na dobar odziv. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Nervoza i nesanica. Potreban vam je odmor, odlazak na neku dalju destinaciju.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha sastoji se u reorganizaciji i primeni novih metoda rada. Finansijska situacija je sve bolja. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju može vam stvoriti dilemu. Neophodno je dodatno prilagođavanje. Bolovi u rukama i nogama očigledno su reumatične prirode.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuju vas izazovi na poslu jer neko od saradnika, iako ćete dobiti pohvale za postignute rezultate, može širiti spletke o vama. Odnos s partnerom postaje sve bolji i između vas sledi dalje zbližavanje. Pad imuniteta. Dehidratacija organizma.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poslovnu atmosferu ovog dana može obeležiti važan sastanak. Očekuje vas sklapanje unosnog ugovora. Ljubavna avantura može započeti divno, ali može se završiti razočaranjem. Budite realniji, ne maštajte. Alergija vas uvek muči u ovom vremenskom periodu.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno ćete završiti rad na dugoročnom projektu i ubrzo prihvatiti novi radni zadatak. Moguće je unapređenje. Negativan komentar partnera na račun vaše prezauzetosti poslom shvatite ozbiljno. Potrudite se da mu posvetite više vremena. Bolovi u nogama, oticanje.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poseban uspeh očekuje Device koje se bave uslužnim delatnostima. Negativan deo atmosfere odnosi se na rivalski odnos jednog vašeg saradnika. Ovaj dan može vam doneti šansu da obnovite vezu s bivšom ljubavlju. Romantičan izlazak udvoje. Više se odmarajte.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima može biti problematičan i pun nesuglasica. Razmišljate o promeni posla, a to se uskoro može obistiniti. Odnos s partnerom danas može proći kroz turbulentnu fazu. Može izbiti svađa čak i zbog sitnice. Pokušajte da se kontrolišete. Muči vas lumbalni deo kičme.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Međuljudski odnosi na poslu mogu biti problematični. Držite se podalje od manipulativnih ljudi koji su spremni da šire spletke. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Pazite da ne budete otkriveni. Pojava ekcema, podložni ste stresu.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša saradnja s poslovnim saradnicima može naići na prepreke. Problem možete rešiti samo zajedničkim odlukama. Neizvesnost na emotivnom planu zbog protivrečnog ponašanja partnera. Pokušajte da to rešite razgovorom. Upala grla, izbacite hladna pića.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepredvidljiva situacija na finansijskom planu može vam stvoriti dilemu u pogledu daljih koraka. Odluke donosite na timskom nivou. Upoznaćete izuzetno privlačnu osobu preko prijatelja. Ta osoba u potpunosti ispunjava vaše kriterijume i moguć je početak veze. Smanjite alkoholna pića.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi mogućnost poslovnog putovanja. Očekuje vas uspešno sklapanje sporazuma uz manje kompromise sa obe strane. Ukoliko ste nezadovoljni svojom vezom, možete se naći u situaciji da pribegnete rešenju u stilu sve ili ništa. Smanjite pušenje, ne uvećavajte zavisnost.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno ćete završiti rad na nekom projektu, a očekuju vas pohvale poslovnih saradnika. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Potpuno vas je očarala osoba u znaku Vodolije i razmišljate kako da načinite prvi korak da je osvojite. Obratite pažnju na kilograme.